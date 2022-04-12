【病毒檢測】理大研發便攜式新冠病毒檢測儀　最快25分鐘有結果成本比核酸檢測平一半

▲ 理大研發一部便攜式新冠病毒檢測儀。（理大提供圖片）

為減低社區傳播風險，不少市民都會因應當局的要求及個人需要，進行不同的病毒檢測。理大研發出一個便攜式新冠病毒檢測儀，利用反轉錄恆溫環狀擴增法（RT-LAMP），透過金納米粒子作為核酸擴增顯示劑進行新冠病毒檢測，最快25分鐘可以得知結果。團隊表示檢測的靈敏度及特異度就可以媲美核酸檢測，而成本卻便宜約一半，下一步將作人類樣本的測試，並透露會與國際認證檢測公司合作，冀日後可在安老院舍、學校及商場等地作即場快速篩查及應用。

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理大研發的便攜式新冠病毒檢測儀重約一至兩公斤，每次可檢測最多4個樣本，其原理是將樣本溫度維持在攝氏65度，利用光學系統監測金納米粒子的分散或沉澱得知結果，而完成整個檢測需時約40分鐘，屆時亦可憑肉眼辨識結果，如狀態呈現沉澱即屬呈陽性，如分散即屬呈陰性。

團隊早前以檢測儀檢測從衞生署及醫管局所取得的62個臨床陽性樣本，以及242個臨床陰性樣本，結果顯示檢測儀可檢測大於40的CT值，反映即使病毒量低，仍可準確檢測得到，其靈敏度及特異度亦達100%，可媲美需時至少2小時才有結果的核酸檢測。

理大生物醫學工程學系副教授及副系主任李銘鴻表示，有關技術不會受環境限制及污染，但坦言由於研發目的是製造實驗室以外都可操作的檢測儀，故其每次可檢測的數量較少，但強調其可為高風險的場地等作快速篩查，以了解是否有環境污染，減低傳播風險。他又直言市民近日常用的快測檢測（RAT）靈敏度不足，難以在疫情回落時繼續應用：

當疫情慢慢減退，每日只有數宗或數十宗確診時，大家就會要求靈敏度高的檢測以找出病毒，否則可能會引發新一波的疫情。

理大醫療科技及資訊學系教授及系主任葉社平表示，檢測儀技術已經成熟，團隊快將展開針對人類樣本的測試。他又說，雖然檢測儀仍未推出市面，但透露正與國際認證檢測公司商討合作，冀可將研究成果轉移，應用於安老院舍、診所、學校及商場等地。

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記者：郭詩詩