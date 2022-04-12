【東張直擊】開窗對街屙尿長沙灣阿叔現真身　街坊爆疑有精神問題嘆避無可避

▲ 長沙灣一名男子在家中打開窗，向著街道便溺，有街坊表示該男子疑有精神問題。

長沙灣一名男子在家中打開窗，向著街道便溺，其行徑被對面大廈住戶拍攝到，影片在網上引發熱議。日前《東張西望》節目攝製隊根據街坊提供的資訊，上門向事主了解此事，惟對方否認是影片中的主角。有住戶透露，事主疑有精神問題，但避無可避。

最新影片推介：

涉事住客疑有精神問題

有網民在facebook群組「長沙灣街坊互助社」發文指，事發時是上周六（9日）下午大約3時20分，目擊對面倫美大廈一中層單位，大約十幾樓，一名身穿白底衫、格仔「孖煙通」、戴眼鏡的白髮男子站在窗邊，脫下褲子向著街道小便。

《東張西望》昨日（11日）一集報道，主持到訪長沙灣倫美大廈向住戶了解事件。一名居於涉事單位樓下的住戶表示，根據大廈管理員的說法，該名白髮男子「好似傻傻哋嘅」，平日會撿紙皮，有時只穿「孖煙通」，赤裸上身外出。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

嫌疑人否認 街坊嘆避無可避

樓下住戶坦言，即使知道樓上住有這類人，也避不了：「這些天氣，你不能不晾衣服，天氣這麼好。我會小心點，但也不知道怎麼避，不能避。」另有街坊透露，該名男子並非獨居，有妻兒，亦有孫兒，有時不戴口罩。

《東張西望》主持人到訪涉事單位訪問，發現單位對出的走廊放滿雜物，一名身穿白色背心的白髮男子應門。當主持展示相關影片，問便溺的人是否他，他即時否認，稱「唔關我事。我唔回應，你走啦。」不過，主持人發現，對方的外形、衣著打扮也與影片的主角有90%相似。

據住戶所言，警察暫時未能對事主採取任何行動。有街坊得知有人高空便溺一事後，直斥不衛生、沒公德心。有人坦言擔心，路經時只好打開下傘，另有人希望事主盡快被繩之於法。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣