【金宵大廈2】參選港姐入行卻因健康影響星途　樊亦敏積極面對逆境四處助人

▲ 樊亦敏負傷出席TVB劇集《金宵大廈2》活動。

TVB劇集現正熱播的劇集《金宵大廈2》，在今晚（4月12日）及明晚（4月13日）將播放第4個單元「姐姐」，並由樊亦敏、黃子雄、黃婉華及林景程參演。

《金宵大廈2》日前於電視城舉行活動，受傷的樊亦敏特意回TVB宣傳，可說很敬業樂業。

其實選美出身的樊亦敏甫一出道便備受TVB力捧，可惜正值演員黃金時期的她先後受不同病痛影響，令演藝事業發展受阻。幸好，樊亦敏擁有樂天的性格，令她從未因身體欠佳而感到不甘心，更懂得調整自己的心態。

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負傷上陣

《金宵大廈2》早前舉行宣傳活動當日，負傷上陣的樊亦敏獲歐瑞偉和監製葉鎮輝上前慰問，她透露傷勢：「左小腿韌帶撕裂，可能因之前拍攝經常穿高跟鞋，加上最近到內地拍攝以致比較奔波，有天太心急便跌倒。」

她又謂：「左小腿韌帶撕裂，可能因之前拍攝經常穿高跟鞋，加上最近到內地拍攝以致比較奔波，有天太心急便跌倒。」 剛從內地回港的她謂：「隔離了21天，可能因很久欠缺休息，任睡令我沒有罪惡感，不回覆電話也不會被罵。」

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體重高峰期拍攝

身旁的黃子雄指：「今次是我們首次合作。」樊亦敏補充：「第二次是《十月初五的月光》。」黃子雄即稱：「我要跟Amy成為最佳熒幕情侶，40至50歲的Age Group。」樊亦敏即笑言：「50至80歲才對。」

黃子雄聽後認為：「跟今次的拍檔合作得很開心，景程有很多可歌可泣的場面，會有些很Emotional的事情發生。」他續指：「我們有隻狗，牠跟我們很合拍，Amy會帶些很好的美食給狗狗吃。」樊亦敏表示已跟狗狗成為了朋友，偶爾會約岀來。

談到單元「姐姐」劇情，樊亦敏稱：「黃婉華於劇中會轉3次色，只得她會轉色。而林景程作為女婿，他很稱職，我覺得我做他的岳母太年輕了。」

她更大方表示拍攝《金宵大廈2》時的體重達高峰期，如今則已減掉36磅，更連《開心速遞》三太的服裝也穿不上。

▲ （《金宵大廈2》劇照）

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20歲出道

樣子標緻的樊亦敏於14歲開始接拍廣告，直到1991年以20歲之齡參選港姐，憑其標緻美貌奪得最上鏡小姐，於選美後加入TVB且獲公司力捧。

可是，她因壓力致免疫系統出問題，加上受哮喘病、低血糖及水腫困擾，近幾年更患上杏仁過敏症，百病纏身成為事業的絆腳石。

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百病纏身

健康問題既影響樊亦敏的演藝事業，亦令她減少社交活動，但她從沒半點不甘心：「人要接納自己，無論是上天安排抑或甚麼也好，這個就是我。用當下擁有的去做一些可以做的事，能力不及的事情別想太多，掌握自己所擁有的。」

她續說：「要調整自己心態，其實好多事情沒法去預知，若果讓我於事業上有很大的衝刺，但人際關係太差，我根本應付不來。若我沒希有那麼多經歷，根本沒這種智慧去處理個人事情。」

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樂於助人

樊亦敏除了積極面對病患，富同理心的她亦幫助有需要的人。她於2011年幫忙遭家人離棄兼中風癱瘓前武打明星劉家輝打官司。

可惜卻惹來閒言閒語：「若你覺得因著某些關係人家才作出幫忙，你日後遇到任何問題時，人家也會這樣待你。我覺得正能量吸引正能量，負能量亦然，人家說甚麼我不太介意，最介意是某些人散播謠言，說的是劉師父的病情，又話他是否死了，我曾嬲怒至爆粗鬧人。」