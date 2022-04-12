【李家超參選特首】李家超會晤中國企業協會選委　解釋3方面施政理念【不斷更新】

▲ 李家超在早上會見中國企業協會10多名選委。（曾耀輝攝）

特首參選人李家超今日（12日）繼續進行選舉活動。TOPick 緊貼選情，不斷更新。

李家超在早上會見中國企業協會10多名選委，並解釋其施政理念，主要有3方面工作，包括以結果為目標解決問題、全面提升香港競爭力，以及建立穩固環境讓香港發展。他指選委對其理念表示同意及支持，提之後會和團隊研究選委提出的意見，對寫政綱有參考價值。

他又表示，收集意見需要整合，政綱整體涵蓋範圍反映意見綜合性。如整體政綱沒有涵蓋個別範疇，原因在於在有限時間內，只能作出選擇，並不是政綱沒有提出等於不關注。李家超稱，短時間未必做到方方面面都細緻。至於特首選舉提名期報名的實際情況，會在今日討論後再作決定。

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記者：TOPick 港聞組