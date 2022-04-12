【哮喘治療】全港2/3哮喘患者屬過敏體質 認清致敏源助減低發病機會

▲ 全港三分之二哮喘患者屬過敏體質，認清致敏源有助減低發病機會。

本港約有十分一人患有哮喘，患者可因呼吸道發炎引致呼吸困難、咳嗽、氣喘等症狀，常見的誘發原因包括塵蟎、花粉、二手煙、寵物、天氣轉變及肺部感染等。如果未有得到適當治療，不但會增加日後復發次數，嚴重者更可能因呼吸困難而引致死亡。很多人都誤以為哮喘難以斷尾，但其實只要對症下藥及有效地控制病情，也可減少復發的機會，甚至斷尾。

哮喘三大症狀：呼吸困難、持續咳嗽、氣喘

哮喘主要有三大誘因：第一是氣管收縮；第二是氣管發炎，此情況患者的嗜酸性粒細胞（Eosinophils）值會偏高；第三是氣管敏感，即是一些輕微的變化都可引致氣喘，例如跑步。

不少哮喘患者雖然已出現病症，卻不知道自己原來患病，以致未能得到適當治療，特別因為很多人以為要出現呼吸困難至發出「牽牽聲」才算是哮喘，但其實持續咳嗽已是哮喘其中一個重要症狀。若已出現輕微氣喘及持續咳嗽，但仍未有及時求醫和用藥，便有機會令病情惡化，日後欲控制病情則更困難。

不過即使患者知道自己患病並用藥，實際上有很多患者卻會因為病情稍稍好轉而自行停藥，加上一直未有找出引發哮喘的源頭，當日後再遇到刺激時，哮喘便會再度發作，導致患者永遠停留在治標不治本的階段。

按醫生指示用藥 助控制病情

統計數字顯示，香港每年約有一百人死於哮喘病發，而死亡數字過去十年來一直沒有下降趨勢，這除了因為患者往往忽略了哮喘症狀而沒有求診，亦與他們未有正確地使用藥物，包括醫生處方藥物時未有依循國際標準，又或者部分患者沒有遵從醫生指示服藥有關。

很多哮喘患者因擔心藥物含類固醇而十分抗拒使用，但其實吸入式類固醇藥物只含極少劑量的類固醇，若患者按醫生指示正確地使用藥物，便能有效地紓緩氣管收窄，而出現副作用的機會亦較低。

找出致敏原 同時控制過敏症

另一方面，本港三分二哮喘患者屬過敏性體質，除了哮喘，亦同時患有其他過敏症，如鼻敏感、食物過敏等，這正正反映找出致敏原的重要性。事實上，這些過敏病症與哮喘有著密切關係：若鼻敏感控制不佳，很多時就會演變成哮喘；而同時患有食物過敏及哮喘的患者發病風險會較一般人高，因為他們可因為誤食本身會過敏的食物以致氣管收縮、呼吸困難。因此若能找出致敏原，避免接觸該致敏原，並使用合適的藥物，有助減低哮喘發作的機會。

多種測試診斷出哮喘

醫生會按患者情況進行以下測試以確認是否哮喘，這亦可幫助分析哮喘種類及箇中源頭，以挑選最適合的治療方案。

肺氣量測試、肺功能測試（最高流速量）

甘露醇（Mannitol）及醋甲膽鹼（Methacholine）激發測試

一氧化氮濃度呼氣測試

痰液誘導測試

鼻咽喉內窺鏡檢查

醫生亦會為患者進行皮膚點刺及血液測試以找出致敏原，或建議患者透過戒口以確定由食物過敏引起的哮喘，有助患者避免接觸誘發過敏的致敏原。若患者同時有其他過敏症，除了使用擴張氣管藥及吸入式類固醇治療哮喘外，亦需要同時處理過敏病症，例如以藥物控制鼻敏感症狀，對塵蟎或花生敏感的患者亦可進行相應的脫敏治療，以達致治本的效果。

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