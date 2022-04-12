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【飲食速報】星巴克聯乘名廚Christian Yang　打造全新植物主義食品及甜品

休閒消費 12:57 2022/04/12

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星巴克與名廚Christian Yang合作，以Impossible Foods和OATLY製作植物主義食品及甜品。(餐廳提供)

今個夏日，星巴克與星級名廚Christian Yang（楊尚友），以及Impossible Foods和OATLY攜手，精心打造三款惹味植物主義食品及兩款甜品。推出全新植物主義美食及甜品。

美食包括 OATLY x Impossible照燒牛肉餡餅，結合Impossible植物牛肉、照燒汁、汁煮洋蔥及黑椒，製成鮮甜多汁的日式餡料，包裹在鬆軟兼帶麥香的OATLY燕麥奶餡餅中，焗製成鮮香惹味的純植物食品。 

以Impossible Foods製作三款美食，當早餐或下午茶都很合適。(餐廳提供)

 Impossible希臘式豬肉酥，是以希臘的茄子肉醬千層批為靈感，將Impossible植物豬肉、茄子、番茄、菠菜、蒜蓉、洋蔥，以及多種不同香料慢煮成飽滿多汁的餡料，包裹在酥脆鬆香的酥皮中，十分惹味。 

 Impossible牛肉薯仔卷，以鬆軟薄餅包裹Impossible植物牛肉、薯仔、車厘茄、蘑菇片及洋蔥等多種蔬菜及滋味食材，為味蕾帶來無盡驚喜。

另外，Christian用OALTY燕麥奶製作兩款甜品，包括OATLY 三重朱古力泡芙，在法式泡芙上沾上微甜的Ganache，並以OATLY燕麥奶製成的超濃郁朱古力慕絲擠花，再配上幾何形狀的朱古力片，整個甜品既甜美又精緻，呈現優雅的法式質感。

OATLY 芒果伯爵茶慕士，就以熱帶風情為靈感，在酸甜之間取得完美平衡。這款甜品採用OATLY咖啡師燕麥奶，加入清香的伯爵茶葉，打造成散發淡淡燕麥清香又絲綿幼滑的特製慕絲，並淋上香濃的芒果醬，以新鮮芒果粒和烤酥碎增加口感層次，為清爽盛夏送上一道輕盈甜點。

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另外，星巴克還推出夏日飲品---草莓醇植物奶蓋烏龍茶，頂層加入星巴克獨有的M:lk Cream醇植物奶蓋，口感絲滑，配上Teavana禪雲烏龍茶原片茶葉及酸甜開胃的草莓醬，再以芒果啫喱增添口感，與果香滿溢的烏龍茶和醇植物奶蓋完美配搭，營造唯美漸變視覺效果，散發夏日熱帶風情。

記者：招美寶

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