【金宵大廈2】韋家雄放手成全兒子情節感動　監製葉鎮輝：多人溝通或可減少悲劇

▲ 《金宵大廈2》第三個單元「城寨英雄 GO！」

葉鎮輝（阿細）監製、羅佩清擔任編審，並由陳山聰、李施嬅、張彥博、趙希洛主演的TVB劇《金宵大廈2》，昨晚（4月11日）播出第三個單元「城寨英雄 GO！」下集。

一心走進遊戲世界尋子的世嘉（韋家雄飾），在兒子天堂（劉頌鵬飾）的好友楊洋（劉子碩飾）、豪強（伍禮騫飾）、阿晴（李君妍飾）及NPC（非玩家角色）畢得了（林子善飾）的引領及陪伴下一再成功闖關，眾人合力打敗Big Boss楊竹鑾（歐瑞偉飾），並獲得返回現實世界的機會。

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白頭人送黑頭人

闖關期間，世嘉發現畢得了正是其兒子天堂；現實生活中，世嘉因有感患有漸凍症的天堂終日沉迷打機過份頹廢大動肝火，更經常以「唔一定要有希望先要堅持，係要堅持先有希望」大道理勸勉兒子，不自覺做成兒子無形壓力。

可是，他卻沒想過兒子沉迷打機全因在遊戲世界才能忘記自身的缺憾與遺憾，並能贏取尊重與成就。

最終世嘉因遊戲世界的經歷，對兒子有了不一樣的看法，父子二人最終相擁和解並學會互相尊重，正當以為大團圓結局，天堂卻在眾人準備離開之際提出想留在遊戲世界繼續追夢，學會了站在兒子角度思考的世嘉決定尊重兒子，並於離開遊戲世界後在楊洋等人陪同下，趕往醫院見愛兒最後一面。

雖然世嘉最後「白頭人送黑頭人」，但網民普遍認為故事結局算是圓滿，尤其世嘉最後對其兒子的正評：「我睇到我個仔係英雄，救咗好多人，做老豆嘅應該以你為榮，我都從你身上學到好多嘢」及「我成日覺得佢掛住打機係因為懦弱，我依家終於明佢喺遊戲世界有朋友、有夢想同埋自由自在」，更令網民直呼動容。

以親情為主題

網民留言：「兩父子互相諒解、互相學習，從而解開隔膜，有意思」、「好難得阿爸肯尊重阿仔的選擇」、「留喺遊戲入面起碼唔使畀個病折磨，屋企人都可以唔使咁辛苦」、 「天堂嘅選擇好灰，但對家人和自己係一種解脫」、「返番現實仲 Sad、喺遊戲世界至少行得走得仲咁大隻」。

同時有網民指《金宵2》頭三個單元鋪排很用心：「頭三個單元均以親情為主，第一個單元每個人也是為自己；第二個單元看似為了對方、實質是為自己；第三個單元則做到真正咁為對方著想。」

另又大讚單元中細節位處處，除遊戲世界劇情刻意以「網格」處理畫面外，Big Boss分身一幕的音效處理，亦得到不少正評：「頭先兩個分身喺度，左邊嘅分身只有左聲道有聲音，右邊嘅分身只喺右聲道有聲音，好有心思。」

挪威有類似事件

昨晚單元故事，亦令網民想起一位名為Mats Steen的挪威小朋友，因患罕見病全身肌肉萎縮，被醫生直指活不過20歲。

最終Mats將餘下時間都花在遊戲《魔獸世界》，並因而認識來自世界各地的網民，該批網友及後更出席了Mats的喪禮，十分感人。

對此，「天堂」林子善亦留言指打遊戲曾是他困境中的一個出口：「 好耐之前我失意沒有工作的時候，有段時間《魔獸世界》就是我的一切。」對於有網民指他「大隻咗好多」，子善則搞笑謂：「你屋企部電視大啫。」

多些與身邊人溝通

監製葉鎮輝受訪時則強調，《金宵2》單元故事主要想強調人與人之間的關係，並希望大家看過「城寨英雄GO！」後，能更重視溝通：「最親未必最關心、最關心未必最了解、可能關心反而會畀到對方壓力。」

監製阿細進一步指：「呢個單元想講其實溝通同聆聽係最重要，阿爸就算好愛好關心個仔、但冇去聆聽同了解阿仔，阿仔都一樣。後來兩父子終於溝通到，阿爸終於知道阿仔願望喺個遊戲世界入面，因為無論現實世界幾廢、幾冇用都好，佢都可以喺遊戲世界入面得到滿足感，搵到存在價值。」

「希望大家都多些留意關心、多些與身邊人溝通、悲劇也許不會出現。」阿細又指因為標籤問題，楊洋、豪強、阿晴亦險些困在各自的難處中不能自拔，幸三人最終被天堂啟發變回積極：「如果世界冇咗戴有色眼鏡嘅人睇佢哋，可能佢哋未必有事。」