【碧咸娶新抱】碧咸兒子Brookyln娶億萬富豪千金　全家男丁總動員穿Dior Men上陣

▲ David Beckham出席大仔Brooylyn婚禮，全家男丁包括Cruz、Romeo和Brooklyn均穿上Dior Men的訂製tuxedo上陣。（圖片dior men提供）

上星期碧咸（David Beckham）的大兒子Brooklyn Beackham結婚，女方名字叫Nicola Peltz，曾經拍過兩套《變形金剛》電影之餘，更是億萬富翁之女，身家比碧咸還要多出數倍，既然大仔結婚，一家大細自然不敢怠慢，Dior Men的創作總監Kim Jones亦為碧咸全家男丁訂製了tuxedo出席。

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碧咸的3合兒子分別是大仔Brooklyn、次子Romeo和細仔Cruz。

Romeo擁有父親的運動基因，決意當上足球員，細仔則遺傳了母親Victoria的細胞，擅長彈結他，大有進軍樂壇的意思，至於大仔Brooklyn則暫時並「沒建樹」，曾經推出個人攝影集，但據聞銷情慘不忍睹。

今年踏入23歲的Brooklyn竟然飛快地結婚，對象是2091年開始交往既是曾經當上《變形金剛4》女主角，同時又是億萬富豪的千金Nicola Peltz。

▲ 一雙情侶一早在ig裏放閃。（圖片brooklyneltzbeckham ig）

不分高低一團和氣

系出名門的Nicola Peltz，娼禮選擇在美國佛羅里達的棕櫚泉（Palm Springs, FL）大宅。據悉，這豪宅是Nicola Peltz的父親所擁有，市值估計約7,600萬英鎊。

她亦為是次婚禮準備了3套晚裝，全都是Valentino的出品。而據聞的是Nicola本想找Victoria Beckham設計婚紗，但Victoria婉拒這個吃力又不討好的任務。

而看結婚的消息公布後，立即傳來雙方均簽上婚前協議書，確保大家離婚不會互分身家。

按照西方傳統，妻子結婚後就會換上夫姓，但Brooklyn Beckham將Nicola的娘家姓氏Peltz加入自己名字當中，兩人自稱為Mr. and Mrs. Peltz Beckham，務求一團和氣，不分高低。

▲ 一雙情侶一早在ig裏放閃。（圖片brooklyneltzbeckham ig）

記者：何偉雄