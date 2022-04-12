【星二代】陳茵媺母女整餅享親子樂　女兒盡得媽媽遺傳基因獲激讚：見到未來港姐冠軍

▲ 陳茵媺餅印女遺傳優良基因，入得廚房出得廳堂。

靚媽陳茵媺（Aimee）為丈夫陳豪先後誕下兩子一女後，而且更淡出幕前專心相夫教子，陳茵媺由此榮升為全職靚媽，做陳豪背後的女人。

不過陳茵媺仍不時在個人社交平台分享與子女的生活點滴，讓一眾粉絲了解她的近況。近日，陳茵媺與現年只5歲的囡囡Camilla齊齊化身廚娘，兩母女一起「阿茂」整餅，親自焗製香腸芝士麵包及蛋糕。

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遺傳優良基因

Aimee將片段與眾同樂，見她耐心教導女兒，女兒亦好乖巧地專心聽從媽媽指導。之後Camilla拿起麵粉轆用力搓，其後再加入腸仔和芝士，動作有板有眼。而製作蛋糕過程，Camilla與哥哥輪流發打麵粉，兩兄妹齊心合力畫面溫馨。

Camilla不但遺傳媽媽烹飪天份，餅印靚樣更盡得真傳，五官精緻從小擁有美人胚子，尤其一雙渾圓眼睛，簡直是迷你版Aimee。難怪網民曾大讚「見到未來港姐冠軍」，絕對能繼承母親衣缽選美入行。

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方便子女上學捱貴租

陳茵媺與陳豪是圈中模範好爸媽，凡事為子女著想。2017年大仔入讀位於黃竹坑的新加坡國際學校，為方便小朋友上學，特意由大埔比華利山2,500呎的大單位，搬到鄰近月租10萬的南灣嘉麟閣。

早前TVB電視城爆疫，向來防抗意識極高的陳豪，為保家人安全寧屈就自己在50呎露台展開隔離生活，令其無敵大海景曝光。

南灣豪宅面積有2,200呎，背山面海，巨型客廳十分寬敞，大到陳茵媺與3名子女練習跆拳道，仍然尚有空間，目測只是客廳至少也有3百呎。以往的聖誕節及農曆新年，陳氏夫婦會布置大大棵聖誕樹以及桃花樹，一家五口更可以圍著桃花跑圈。

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