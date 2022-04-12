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【星光路上】《開心速遞》演蔥頭正向面對負評　丘梓謙感謝女友麥皓兒提點

娛樂 13:05 2022/04/12

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《開心速遞》演蔥頭正向面對負評，丘梓謙感謝女友麥皓兒提點。

於《愛．回家之開心速遞》飾演「蔥頭」一角而為人熟悉的丘梓謙，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧分享做童星及長大後拍劇的趣聞。

現年28歲的丘梓謙童星出身，演出超過60部無綫劇集，童星時期演出作品包括《心花放》、《布衣神相》、《人間蒸發》及《秀才遇著兵》等，並曾與林峯及苗僑偉等合作。

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豁達面對負評

升上中學後，丘梓謙暫別幕前專注學業，直到2014年畢業後報讀藝員訓練班重投電視圈，最初數年雖然獲不少演出機會，但多為「行行企企」及死屍等等閒角色，直到2019年播出的《十二傳說》，飾演殺人犯的丘梓謙才開始備受關注，丘梓謙亦直認該部作品是其演藝生涯轉捩點。

之後2021年丘梓謙因為遇上《愛．回家之開心速遞》「蔥頭」一角，演藝事業再向前邁進了一大步，除了成功入屋外，同時亦引起不少迴響，有正評亦有負評。

問他怎樣面對負評，丘梓謙說：「我有看過所有報導和留言，其實都預了會有人鬧和讚，做演員一定會遇到這些事情，例如說我笑得樣衰，那我就會想：『係喎！呢個Shot唔係笑得咁靚。』我就會記著，下次拍攝時不要再重覆犯錯。我會覺得這些負是提點，而不是負評。做演員被批評是正常的，我覺得無所謂。」

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女友麥皓兒沒呷醋

除《愛．回家之開心速遞》，丘梓謙去年還遇上另一部對其演藝事業有幫助的作品，便是台慶劇《換命真相》。

劇中與女神劉佩玥（Moon）有不少感情戲的丘梓謙，笑言對於在士多房的親熱戲最為印象深刻，他坦言當時其實十分緊張：「個環境又窄，現場好多攝影師，好多人望住，又要對著鏡頭和阿Moon，好有壓迫感，現場又好靜，直情聽到心跳聲！」

問到與女神如此親密接觸怕否女友麥皓兒呷醋，蔥頭笑言：「我們一起看播出！我坐在側邊無出聲，她覺得出來感覺靚就OK。」

談到與年長6歲的麥皓兒拍拖，丘梓謙坦言二人相處十分舒服：「其實女友有小朋友、亦有成熟一面，大家會經常溝通，很多東西她都會提點我。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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