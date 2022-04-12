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【重播經典】阿佘憶《宮心計》難忘楊茜堯首演反派　佘詩曼不排除返TVB助陣拍劇

娛樂 12:32 2022/04/12

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佘詩曼近日現身電視城接受訪問。

近日TVB於深宵時段重播經典劇集《宮心計》，此為2009年的TVB台慶劇，當年創下50點的收視佳績。《宮心計》的女主角佘詩曼（阿佘），更憑「劉三好」一角再創事業高峰。

近年主攻內地發展的佘詩曼最近返回香港，念舊的阿佘日前更現身「娘家」TVB電視城，接受娛樂新聞台訪問，憶述當年拍《宮心計》的點滴。另外，自2018年於《誇世代》客串演出後，阿佘已沒有再參演TVB劇，但她表示不排除返「娘家」拍劇。

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老友捧場追劇

劇集《宮心計》由「雙生雙旦」佘詩曼、楊怡、陳豪及鄭嘉穎領銜主演，當中佘詩曼所演的「劉三好」甚得觀眾愛戴，劉三好做人宗旨「說好話、存好心、做好事」，也成為觀眾喜愛的金句。

阿佘受訪時表示不少朋友在深夜翻看劇集，當中包括老友歐陽震華，她說：「Bobby傳了電視截圖給我，我話：『你睇緊呀？多謝你捧場』。」

阿佘日前接受TVB訪問。（影片截圖）

離忘楊茜堯黑化

阿佘續說劇監製梅小青也有傳短訊給她，她說：「她說劇集現在重播中，不少人也再次討論套劇，令她回憶起好多以前的點滴，包括服裝、頭飾、廠景都很靚，而我們亦合作得好開心。」

說到當年楊茜堯所演的「姚金鈴」逐步黑化，跟劉三好針峰相對，阿佘亦勾起回憶，她說：「阿怡當年是第一次演奸角，那時候覺得她樣子好惡，但有著很多的化學作用。」阿佘稱這幾年二人也有聯繫，曾經在公開場合碰過面，早前楊茜堯誕子，她也有送上恭喜，至於會否返TVB拍劇，阿佘說：「當然會啦！有好劇本一定會返來拍！」

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台慶劇陣容強

《宮心計》在2009年台慶劇檔期播放，除佘詩曼、楊怡、陳豪及鄭嘉穎主演外，並由米雪、關菊英、韓馬利、謝雪心及李國麟等老戲骨合演。

劇中無論首飾服飾抑或佈景都金碧輝煌，花旦於劇內切磋演技，當年楊茜堯更首度挑戰奸角，她所演的金鈴由小宮女「升呢」為王妃，變態手段層出不窮，令師奶觀眾睇到咬牙切齒。

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而當年《宮心計》的大結局收視錄得50點，之後一直未有劇集追平，可說是成就了TVB的巔峰。

另外，當年佘詩曼和楊茜堯憑此劇角逐視后，雖然佘詩曼惡鬥楊茜堯掀起不少討論，但最終由《巾幗梟雄》主角鄧萃雯及黎耀祥雙雙奪獎，楊茜堯只得到「我最喜愛的電視女角色」和「最佳表現獎」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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