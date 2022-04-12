【烏克蘭戰爭】烏克蘭媽媽攜女逃亡被俄軍射殺　9歲女獲救寫信訣別亡母：天堂見

▲ 一場戰爭，令母女從此訣別。

烏克蘭戰事中，大量平民遭俄軍屠殺令人心寒。有烏克蘭議員在社交媒體分享來自基輔西北近郊戈斯托梅利（Gostomel），一名9歲女童的信，信件內容是女童寫給被殺害的母親，「我希望妳在天上過得很快樂，也願妳能到天堂，我會盡我最大努力成為好人，這樣我們就可以在天堂中相見」。女童的媽媽的思念令人心碎，信件迅速在網上瘋傳。

俄羅斯雖然矢口否認入侵烏克蘭時殺害平民的指控，但近日越來越多證據浮現，似乎反映屠殺平民並非個別事件。其中在戈斯托梅利的一名母親，在帶同9歲女兒逃亡時，就遭到俄軍攻擊身亡。親眼見到媽媽喪命的女童則躲在車中，直到俄軍離開後才被其他民眾救出，目前安置在基輔附近的避難所。女童在信中表示：「媽媽，這封信是3月8日要送給妳的禮物。如果妳認為白白將我養大，那妳就錯了。謝謝妳給了我生命中最美好的9年。感謝妳讓我擁有童年，妳是世界上最好的媽媽，我永遠不會忘記妳，我希望妳在天上過得很快樂，也願妳能到天堂，我會盡我最大努力成為好人，這樣我們就可以在天堂中相見。」

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該信的相片在網上傳開，並被翻譯為英文。女童天真稚嫩的筆觸令不少網民感到心碎。女童除了在信末向媽媽親吻致意外，信中又提到當日是3月8日，正正是國際婦女節。

俄國國防部與克里姆林宮都聲稱開戰至今，俄軍從未傷害平民，更反指所有試圖傷害俄羅斯聲譽的圖像和影片，都是烏克蘭捏造。不過，聯合國人權事務高級專員公署最新統計數字顯示，烏克蘭自俄軍入侵以來，已有1626名平民死亡，另有2267人受傷。聯合國亦強調，實際的平民傷亡數字，比統計數字高出許多。

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責任編輯︰王明芳