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【生命鬥士】4歲癌童Sheldon下月生日提早收禮物　父母盼與兒子儲起快樂回憶

兒童健康 12:47 2022/04/12

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4歲癌童Sheldon下月才生日，已提早收到禮物。

4歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，去年11月遠赴西班牙接受新免疫治療無效。其後Sheldon回港，於2月起接受化療及免疫治療，可惜中段評估結果顯示治療成效不理想。雖然Sheldon的抗癌之路波折重重，但父母決不放棄，日前在社交平台指，希望與兒子儲起快樂回憶。

Sheldon的父母昨日（11日）於facebook專頁「神母小戰士Sheldon」表示，已半個月沒有更新近況，收到不少網民的訊息問候兒子。他們形容這些問候和祝福「像親人一樣」，更有人貼心地送上健康產品和湯包給Sheldon。父母寫道︰

下個月才生日的他，已經提早收到禮物了。

Sheldon下月5歲生日，提早收到禮物。（圖片來源：fb「神母小戰士Sheldon」）

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抽時間玩儲起快樂回憶

而且送禮者都愛屋及烏，除了送禮物和玩具給Sheldon外，他的妹妹都有份，不會呷醋。父母感謝大家對兒子的愛，表示會好好珍惜，「小戰士」也會以行動繼續努力，並靠著信仰開心地生活。即使Sheldon的治療效果未如理想，但父母仍積極面對︰

我們一方面忙著尋找和嘗試其他治療方法，另一方面亦盡量抽時間遊玩，希望與他儲起更多快樂的回憶。

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曾赴西班牙治療無效

去年11月，Sheldon與媽媽抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惟經過檢查後，發現Sheldon身體出現多個腫瘤，而且迅速變大和擴散。報告結論為Sheldon身體癌細胞毒性很強，新藥治療對Sheldon無效，惟靠化療盡量控制，建議他在身體狀況容許下盡快返港。

媽媽一直為兒子尋找不同治療方法，陪伴兒子對抗病魔。（圖片來源：fb「神母小戰士Sheldon」）

Sheldon回港後已完成了兩輪治療，早前父母分享其中段評估結果，面頰軟組織有一粒腫瘤大了一倍、手腕骨位置癌細胞多了、雙腿腳骨癌細胞亦多了很多。整體結果暫時估計有兩種情況，一是治療無效，控制不了病情；二是痛症少了，證明治療有部分作用，但癌細胞生長速度太快，始終控制不了。

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責任編輯︰王明芳

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