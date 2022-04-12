【潮物速報】暗黑時裝大師Rick Owens聯乘三品牌　Aesop+Converse+Champion粉絲必搶

▲ 時裝設計師Rick Owens首次推出美容產品，找來他最喜歡的Aesop合作。（圖片品牌提供）

暗黑時裝設計師Rick Owens設計以前衞見稱，走偏鋒路線，但大家絕不要小覷小眾力量，最近消息傳來是UNIQLO力邀他加盟，不過，當「UNIQLO X Rick Owens」還未面世時，Rick就一早與不同品牌合作，推出由售價到款式都易於入口的產品。

▲ 時裝設計師Rick Owens擁有強健的體魄，他的「倒米論」：「健身就是現代的Haute Couture，沒有任何服裝會比你擁有好的體態，來的更好看和舒適，還是買少一點衣服，去健身比較實際。」（圖片法新社）

這年頭的時裝界，是甚麼都講求兩個品牌合作和聯乘的年代，有暗黑大帝之稱的Rick Owens亦難倖免要走進這促銷模式，除了之前文中所提及他即將和UNIQLO合作的系列外，刻下這位暗黑大帝已經先後與3個品牌聯手，當中有球鞋、有運動服，甚至連美容產品都一一覆蓋，大家有著相同的地方就是售價更比品牌的主線服裝動不動就要過萬元來得便宜，對喜歡Rick Owens的設計而又負擔不來的男女，無疑是叫人驚喜的德政。

▲ 聯乘旅行組合包括芫荽籽身體潔膚露、辛香身體乳霜、經典洗髮露、經典潤髮乳，更附上陶瓷擴香珠和針織有機棉套包裝。（$1,350/圖片品牌提供）

▲ Rick Owens X Aesop斯多葛芳香蠟燭共有3種款尺寸可供選擇。（$330-$1,650/圖片品牌提供）

▲ Rick Owens首次推出美容產品，合作對於是他最喜愛的Aesop，最特別的地方是附上以編織繩串成的10顆陶瓷擴香珠作為令人安心的護身符。（圖片品牌提供）

與Aesop第一次聯手

Rick Owens時裝品牌成立於1994年，但28年來從來沒有推出過任何美容和香水產品，今年他終於踏出第一步與來自澳洲的Aesop合作，限量推出一款芳香蠟燭（有3個尺寸）和一款旅行組合（芫荽籽身體潔膚露、堅毅辛香身體乳霜、經典洗髮露、經典潤髮乳）。說到為何Rick Owens為何選中了Aesop？

原來他是一位百分百的Aesop「粉絲」，在過往的訪問中，他不下一次向外間表示無論是在巴黎的家，又還是遠至位於意大利威尼斯麗都島的別墅，都一定放著幾罐 Aesop 盥洗用品、沖涼液和護膚品，對Aesop的包裝更是有讚冇彈。他說：

Aesop的包裝結合了視覺、衛生與道德上的美感，它是一個考慮使用者和使用空間的品牌，它的存在盡可能地不去影響周圍環境。

至於特別調製的斯多葛淡香水、則來自調香師Barnabe Fillion開發，採用黑胡椒與Rick Owens愛好的芫荽籽香氣，融合Aesop的乳香、檀香木、岩蘭草和藿香的獨特辛香氣製成，而最特別的地方是還附上以編織繩串成的10顆陶瓷擴香珠作為「令人安心的護身符」，顧客可透過滴管將淡香水注入擴香珠手環中，作為香水與使用者之間的橋樑。

▲ 特長的鞋舌是認清這聯乘系列的不二法門。（約$1,326/www.mrporter.com/圖片品牌提供）

▲ 聯乘版本鞋面以厚身的18安士斜紋棉布縫製，更是耐穿。（約$1,369/www.mrporter.com/圖片品牌提供）

與Converse第三次合作

要追溯Rick Owens與運動品牌合作，他最先是與adidas合作無間，合作4年後和平分手，改與Converse聯手。

今年來到第三次，球鞋離不開以Converse著名的Chuck 70為藍本，塑造出渾圓鞋頭，再將Chuck 70與DRKSHDW SS14 Ramones的輪廓線條合二為一，配以與TURBODRK和 TURBOWPN特長鞋舌，相比於去年首次推出的方頭鞋版本，今次無疑好像少了點看頭，但能以千多元購得Rick Owens的球鞋實屬非常難得，畢竟品牌的球鞋是時裝界首對衝破萬元關口的開路先鋒。

▲ 背囊設有兩個拉鏈間隔，以及兩個鎖釦和魔術貼袋口側袋。（售價待定/Joyce圖片品牌提供）

▲ 褲側開了高叉位的運動短褲。（約$1,754 / www.mrporter.com/圖片品牌提供）

▲ 當大不乏中性的設計，例如這款連帽衞衣。（約 $3,337/ www.mrporter.com/圖片品牌提供）

與Champion第三次加持

今年春夏是Rick Owens第三次與美國便服品牌Champion的合作，設計上和以往的系列一樣以品牌的五芒星刺繡圖案為賣點，配合服裝略為誇張的oversized線條和剪裁，例如短褲側刻意開了了高叉位，又或是用網布縫製tee，當然少不得Rick Owens著名的低浪短褲，一反過往Champion的基本設計，最重要的是服裝售價相宜而又不失Rick Owens的設計神髓。

產品查詢：Aesop（2544 4489）、Joyce（2367 8128）、www.mrporter.com

記者：何偉雄