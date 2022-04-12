【違防疫令】涉抵港後違防疫規定被控　兩前國泰空少再提堂續准保釋4月底再訊

▲ 兩被告黃昱龍（中）及劉諾宏（右）今再提堂，續准保釋候訊。資料圖片

兩名前國泰機艙服務員涉於2021年12月抵港後違反防疫規定，在自我隔離時外出，兩人共被控3項作為1個須依照醫學監察規定的人沒有依照衛生主任所指明的條件罪，違反599A章《預防及控制疾病規例》。案件今（12日）於東區裁判法院再提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求將案件押後至4月29日，以待辯方處理事項，兩名被告獲准以原有條件保釋候訊。

兩名被告為馬來西亞籍男被告黃昱龍（45歲，無業），及中國籍男被告劉諾宏（44歲，無業）。黃被控1項作為一個須依照醫學監察規定的人沒有依照衛生主任所指明的條件罪，劉則被控2項相同控罪。

首項控罪指，黃於或約於2021年12月24日，在香港沒有依照衛生主任在日期為2021年12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

其餘兩項控罪指，劉於或約於2021年12月25日及27日作為一個須遵照醫學監察規定的人，在香港沒有依照衛生主任在日期為2021年12月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

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記者：梁錦麟