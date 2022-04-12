【醫院爭議】北京大學第三醫院收取天價喪葬費 太平間存屍3日 收取近4萬人民幣

▲ 北京大學第三醫院收取天價喪葬費，太平間存屍3日 收取近4萬人民幣。

近日內地有死者家屬報稱，北京大學第三醫院向其收取天價喪葬費。其家屬遺體在醫院太平間存放未足3日，卻被告知將收取3萬8千元人民幣，合約近5萬港幣；其中竟還列明一筆600元人民幣的「供飯服務」，令家屬感到荒唐。

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據陸媒報道，該爆料者鄧先生的妻子離世後，遺體送往北京大學第三醫院太平間暫時存放，三日後火化。但期間院方要求收取3萬8千元人民幣費用，其中還有一項名為供飯服務的「伙食費」。鄧先生對此表示不解，認為院方濫收費用，更無奈稱那600元吃飯錢，不知道給死人吃的是甚麼。此外，還有女市民受訪稱其婆婆在同間醫院去世後，送往院方太平間存放，3日後被告知需付近2萬元人民幣殯葬服務費。

對此，北京大學第三醫院回應稱，相關收費完全按照民政局殯葬管理條例規定收取。但北京市民政局則表示不由局方負責：醫院太平間屬院方自行管理，並由殯葬公司承包。而北京市市場監管執法總隊事後對醫院進行調查，證明承包醫院太平間的殯儀公司違法濫收費用，已對其進行立案調查。

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責任編輯：羅嘉欣