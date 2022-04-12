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【上海封城】陳浩民太太呻花$2000買餸漲價30倍　怒喝老公收聲︰我哋俾人搵笨

育兒經 13:31 2022/04/12

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陳浩民太太蔣麗莎狂呻最近花了2000元人仔買餸，比之前漲價30倍！

由於上海疫情嚴重，實施封控管理措施多天，令居民苦不堪言。藝人陳浩民與太太蔣麗莎帶同4名子女移居上海2年，加上兩老組成一家八口，單靠政府派發的蔬菜包並不夠。可是蔣麗莎最近買餸卻買到一肚氣，平時數十元的食材如今竟索價2000元（人民幣，下同）！

蔣麗莎日前開直播，見到陳浩民站在她身後忙於炒菜，蔣麗莎則向觀眾大吐苦水，表示近日要留家抗疫，所以多數自己煮飯。由於他們所住的小區實行封閉式管理，要靠防疫人員運送物資，但他們一家八口單靠政府派發的糧食並不足夠，老公惟有托人幫忙買餸。

蔣麗莎開直播大吐苦水，見到陳浩民站在她身後忙於炒菜。（微博圖片）

她抱怨疫情令菜價急升，平日只需50元的菜，如今索價1500元，加上500元跑腿費，今次花了高達2000元。為證明自己沒有「吹水」，她出示包裝上的價錢紙，清楚見到寫上1500元，足足漲價30倍。

包內面有1斤菜、2根黃瓜（青瓜)）、2個番茄、20隻雞蛋及1袋米，加上本來跑腿費500元，現竟然要2000元。我都不知道這個錢到底是怎麽算的，為什麽會出現這樣的問題。

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陳浩民認為要感恩

她強調自己不是心痛錢銀問題，是心痛一般家庭，「我家庭條件不錯，如果普通家庭根本吃不起。」陳浩民對此卻另有見解，在直播期間更與太太吵架，指高收費是合理。

特殊時期，人家跑腿小哥，冒著危險給我們送食物，我們應該感謝，而不是埋怨，現在社區都封了，有口飯吃就不錯。

最新影片推介︰

蔣麗莎直播期間叫老公收聲

不過，蔣麗莎認為是有人趁火打劫，叫老公閉嘴：「我們是被人坑了，或者有人故意用這個非常時期亂收費，我們應該站出來制止，不能讓這種亂收費行為如此倡狂。」

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不少網友留言直呼「好貴啊」、「就這麼1500，吃不起」、「簡直是天價」，有人亦表示見到他們所購入的蔬菜包裝靚，相信是「高檔嘢」，但也不應該收費太貴。

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責任編輯︰王明芳

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