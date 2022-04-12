  • 30°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 13:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防止賄賂】廉署起訴公務員夫婦及機電署分判商涉公職人員行為失當及洗黑錢等　今午提堂

社會 12:20 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

廉政公署今日（12日）表示，落案起訴一名機電工程署(機電署)高級屋宇裝備工程師、其妻子，即一名社會福利署臨床心理學家，以及一名機電署分判商，控告他們就總值約9,140萬元的機電署小型工程合約，涉嫌公職人員行為失當和行賄受賄，以及處理犯罪得益逾950萬元。3人將於今日下午被帶往東區裁判法院應訊。

3名被告分別為謝聲德，57歲，機電署高級屋宇裝備工程師；其妻吳蔚珊，50歲，社署臨床心理學家；及陳子榮，55歲，機電署分判商。謝聲德被控兩項公職人員行為失當罪名，違反普通法，以及一項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。陳子榮則被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。

謝聲德及吳蔚珊另被控共五項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。上述公職人員行為失當及貪污罪行，發生於2017年2月至2019年2月期間；而處理犯罪得益罪行於2012年1月至2019年5月的七年間發生。

謝聲德1991年加入機電署，2014年10月晉升至高級屋宇裝備工程師。他自2013年8月調派至市政工程部小型工程分部，負責處理及監督公共工程合約招標和運作事宜。案發時其妻吳蔚珊是社署臨床心理學家。

陳子榮是美亞工程有限公司(美亞)、宏晉工程有限公司(宏晉)及三和工程顧問有限公司(三和)的董事兼股東。於2016年10月至2018年4月期間，謝聲德所屬的小型工程分部，向兩間總承辦商判授兩份總值約9,140萬的小型工程合約。有關合約最終分判予美亞、宏晉及三和。

根據公務員事務局發出的通告及機電署發出的「行為及紀律指引」，機電署員工在招標工作中及管理合約時，應避免與投標者有任何利益衝突，及須要申報利益衝突。

其中兩項控罪指，謝聲德涉嫌在執行公職的過程或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為，即未有申報他與陳子榮及另一名三和董事屬私交友好關係所引起的利益衝突，而該兩人均為機電署上述合約的分判商，以及謝聲德負責管理有關合約和監督其承判商的工作表現。

另外兩項控罪指，謝聲德及陳子榮涉嫌無合法權限或合理辯解而分別收受及提供四萬元，作為謝聲德傾向或保持傾向優待美亞、宏晉、三和或其他公司的誘因或報酬。調查發現在案發期間，有大量來歷不明的現金存入該二位公務員，即謝聲德及吳蔚珊的銀行戶口。

餘下五項控罪指，謝聲德及吳蔚珊涉嫌知道或有合理理由相信，存入其四個銀行戶口共逾950萬元，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

廉署亦就上述調查另起訴吳蔚珊四項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。2016年11月至2018年8月期間，吳蔚珊從三間銀行，即大新銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司及東亞銀行有限公司，取得一筆按揭貸款及三筆私人貸款，合共逾730萬元。四項控罪指，吳蔚珊涉嫌向上述銀行偽稱，她受僱於兩間由她或其母開設的公司及她於該兩間公司赚得的月薪，以獲取該四筆貸款。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【私隱風險】私隱公署檢視本港十大常用社交媒體　向營運者及用戶提供6至8項建議
今日 11:16
【私隱風險】私隱公署檢視本港十大常用社交媒體　向營運者及用戶提供6至8項建議
【違防疫令】涉抵港後違防疫規定被控　兩前國泰空少再提堂續准保釋4月底再訊
今日 12:02
【違防疫令】涉抵港後違防疫規定被控　兩前國泰空少再提堂續准保釋4月底再訊

你可能感興趣

【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【私隱風險】私隱公署檢視本港十大常用社交媒體　向營運者及用戶提供6至8項建議
今日 11:16
【私隱風險】私隱公署檢視本港十大常用社交媒體　向營運者及用戶提供6至8項建議
【違防疫令】涉抵港後違防疫規定被控　兩前國泰空少再提堂續准保釋4月底再訊
今日 12:02
【違防疫令】涉抵港後違防疫規定被控　兩前國泰空少再提堂續准保釋4月底再訊
社會福利 廉政公署 香港 公務員事務局 社會福利署 銀行 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程
12:11 2022/04/11
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程