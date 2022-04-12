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【藥膳玄機】劉晨芝轉戰影視界發展　被堪輿學家指虎年桃花極旺

娛樂 12:36 2022/04/12

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香港開電視新節目《藥膳玄機》由白雲與堪輿學家馬汗辰主持，將於明晚（4月13日）起播出。節目以中國傳統飲食結合中醫食療文化為題，再配合個人的五行八字及屬性，挑選合適的食材，達致防病治病、延年益壽。

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白雲上陣下廚 

而節目中，白雲亦會跟藥膳老師下廚，為上陣嘉賓劉晨芝、艾威、蔣怡、蔡頌思等炮製一道藥膳菜式。

其中打頭陣的劉晨芝，師傅不僅從她的五行八字看出其肝及脾胃較弱，更批她桃花旺，有機會於2023年結婚。

堪輿學家馬汗辰透過五行八字，推算劉晨芝的肝同脾胃較弱，而白雲就針對劉晨芝的「弱點」，揀選蟲草花、紅棗、海參等食材，炮製「香荷蟲草海參蒸雞」給劉晨芝享用。

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劉晨芝桃花旺

歌手出身的劉晨芝透露近年轉戰影視界發展，她希望稍後可以多拍攝電視及電影。

而堪輿學家馬汗辰則指劉晨芝在虎年桃花極旺，更有望2023年結婚，劉晨芝聞言即表示現時自己還未有結婚對象：「我結唔成婚，就嚟搵你（馬汗辰）。」

身旁馬汗辰表示：「點解你終身大事，會變成我嘅終身大事？好大壓力呀。」

此外受疫情影響，原定要返美國工作的劉晨芝，暫回不了美國，她表示現階段唯有更改行程，先做好手頭上香港的工作，其他再作打算。

撰文 : TOPick柴犬出動

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