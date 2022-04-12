【全運會】民政局爭取在港舉辧更多比賽　疫情穩定將陸續推慶回歸25周年活動

▲ 署理民政事務局局長陳積志。（經濟日報資料圖片）

粵港澳將共同承辦2025年全國運動會，署理民政事務局局長陳積志今日（12日）於立法會財務委員會特別會議中透露，港府會積極爭取在港舉辧更多比賽項目，目前3地已有初步共識，要留待國家體育總局作最後決定。他又說，目前疫情逐步穩定，將陸續推出慶祝回歸25周年活動。

陳積志今早表示，全運會是「重頭戲」，粵港澳3地政府已進行不少磋商及準備工夫，待啟德體育園落成後，本港亦有不少場地適合進行大型體育活動。他指，明白市民期望在港舉行多些比賽項目，體育專員正積極爭取在港舉辦廣受歡迎的項目，如單車、羽毛球、劍擊等，目前3地已有初步共識，待國家體育總局最後決定後，會盡快公布相關詳情。

另外，今年是香港回歸25周年，陳積志透露，隨着疫情回穩，當局將陸續推出多項大型慶祝活動，會在香港、內地及海外舉行。

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記者：黃悅晴