【蔬果農藥】美國檢測12大最多農藥殘餘蔬果　士多啤梨7連冠羽衣甘藍含103種農藥

▲ 美國環保工作組織公布年度農藥殘留量最多及最少的蔬果名單。

蔬果是健康食品，但部分農產品的農藥問題卻引發關注。美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）在今年4月初公布，年度農藥殘留量最多及最少的蔬果名單，分別是「12種最骯髒蔬果」（Dirty Dozen™）及「15種最乾淨蔬果」（Clean Fifteen™）排名，其中不少人喜歡吃的士多啤梨連續7年奪冠，而有「超級食物」之稱的羽衣甘藍被檢測出含103種農藥。

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EWG通過分析美國農藥部（USDA）及美國食品藥物管理局（ FDA）採集的44,702個樣本，對46種常見蔬果的農藥污染進行排名，點擊睇最多農藥殘留的蔬果名單：

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在12種最骯髒蔬果中，士多啤梨連續第7年成為榜首，而羽衣甘藍和芥菜所含農藥種類最多，多達103種 ；在辣椒和甜椒中亦發現了101種農藥。超過9成士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、桃及葡萄樣本，對兩種或以上農藥殘留檢測呈陽性。

至於15種最乾淨蔬果中，近70%樣本未有檢測出有殘留農藥，只有不到5%的樣本有兩種或以上農藥殘留。第一名是牛油果，之後分別依次為粟米、菠蘿、洋蔥、木瓜、急凍甜碗豆、蘆筍、蜜瓜、奇異果、椰菜、蘑菇、哈密瓜、芒果、西瓜、番薯

本港食安中心建議市民在進食蔬果之前，可用流動的清水沖洗蔬菜數次，再浸泡在清水約1小時、將蔬菜放在沸水內焯1分鐘或去掉蔬菜的外葉或削去外皮以清洗蔬果，又或者選購有機蔬果，避免殘餘農藥。

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責任編輯：羅嘉欣