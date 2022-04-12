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【譚仔女團】推出Hip Hop新作衝擊樂壇 　譚仔姐姐：朝著「亞洲第一」夢想進發

娛樂 13:23 2022/04/12

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譚仔女團推出新歌！

譚仔雲南米線的「譚仔女聲合唱團」(譚仔女團) 繼去年與林家謙合唱「譚仔廿五周年」主題曲《二十五小》後， 決定繼續以音樂衝擊全球樂壇!這次新作將於4月14日正式派台，走Hip Hop風格。

去年成軍的「譚仔女聲合唱團」由「大埔超級城店店長」玲玲姐(隊長)、「天水圍天盛店副店長」彩燕姐 (副隊長)、「區域經理」英姐、「油麻地店店員」丹琪姐以及「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐組成。

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推出hip-hop新作 製作團隊多強勁

譚仔女團成員認為追夢者不應該為自己設限制，決定繼續突破自己，首度推出Hip Hop新作，以說唱道盡香港疫情下的人生百態，為港人帶來正能量!

新歌製作團隊大有來頭，邀來年僅19歲的鄧東成 EAST CITY 作曲及李一丁監製。

二人曾共同參與人氣組合 Mirror 成員「教主」Anson Lo 的《Megahit》、鬼才組合 MC $oHo & KidNey 的《係咁先啦》及《跌嘢唔好搵》，以及天后莫文蔚的《婦女新知》的製作，實力斐然。

二人對是次合作表示相當興奮:「細味《二十五小》 後已感姐姐們大有潛力，這次希望發揮出『女聲合唱團』中的『女團』魅力，以活力四射的 hip-hop 新作繼續驚艷全球聽眾。」

英文rap詞一大難題  

5位女團成員現正密鑼緊鼓秘密練兵，尤其是這次歌曲的歌詞密集，成員們都努力練習，希望為港人帶來一首有共鳴及開心的歌曲。 

各位姐姐雖然充滿決心，但對她們來說，這次歌曲中的英文rap詞的確是一大難題。皆因她們平時只懂譚仔食材及湯底的英文生字，但姐姐們勇於接受挑戰，延續督促子女溫書的精神互相鞭策，又參考美國 rapper Cardi B 及 Blackpink Lisa 等的演出，至今已見成效。 

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姐姐被監製大讚 望與年青音樂人朝著「亞洲第一」夢想進發

監製一丁尤其欣賞女團成員們的活力與鬥志:「雖然她們的廣東話與英文發音未必標準，但她們絕不害羞，又勇於接受建議，堅持改進，逐字錄音、回播再改進，比不少職業歌手態度更認真、更專業，實在佩服。」

曾參與製作歌曲〈天水圍驚驚〉的鄧東成 EAST CITY，更形容彩燕姐為「天水圍 Lisa」:「她rap時感情澎湃如滔滔泉水連綿不絕，卻形象依然保持冷艷高貴的氣質，令我想起 Blackpink的Lisa。」 

彩燕姐獲得專業音樂人稱讚，開心之餘亦不忘胸懷的大志:「多謝東成的讚賞!雖然 K-pop 仍是大勢，但我們仍會力撐廣東歌，因為這是我們香港這個家的獨特文化。我亦希望繼續用作品說話，帶著啖啖譚仔味的音樂和米線，與一班年青音樂人朝著『亞洲第一』的夢想進發!」

撰文 : TOPick柴犬出動

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