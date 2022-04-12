  • 30°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 14:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提早暑假】教大為SEN學童提供50多項網上活動　部分課堂將成網上資源與公眾分享

社會 12:45 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

教師帶領學生進行音樂活腦操。（教大提供）

本港第五波疫情嚴峻，全港學校提早放暑假。教大特殊學習需要與融合教育中心早前有特殊教育需要（SEN）的學生，提供50多項網上活動，逾千人報名參與。教大稍後會將部分課堂剪輯成網上資源，與公眾分享。

教大早前舉辦的「七彩暑假自學遊」，免費為SEN小學生提供網上暑假活動，為期兩星期，每節活動約40分鐘，涉及多項不同主題，包括冷知識問答、猜謎語、手作、桌遊，以至音樂活腦操、運動、唱遊學英文等，由不同專業範疇的義工導師帶領。 

黃文睿在活動中與學生分享「三十六計，走為上計」的歷史故事。（教大提供）

教大5年級生黃文睿是其中一名義工導師，她主修中文教育，在活動中與學生分享「三十六計，走為上計」的歷史故事，並加入有趣問答，讓學生學習語文及日常生活危機處理的知識。中心總監冼權鋒就表示，團隊早前以問卷調查蒐集近百名家長和孩子的意見，並根據他們的意願，設計適合SEN學生的暑期活動，他說，SEN學生疫情下長期困在家，對他們的學習及社交發展影響甚大，不少家長反映希望傳統課堂以外，有一些具挑戰性、看得見成果的學習活動，幫子女「放電」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【暑期實習】天文台暑期實習計劃即日起可報名　獲取錄每月可獲逾1萬元獎學金【附報名要求】
今日 10:29
【暑期實習】天文台暑期實習計劃即日起可報名　獲取錄每月可獲逾1萬元獎學金【附報名要求】
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【紓困措施】失業支援申請暫逾43萬人交表　今晚11時59分截止申請（附申請方法）
今日 10:54
【紓困措施】失業支援申請暫逾43萬人交表　今晚11時59分截止申請（附申請方法）

你可能感興趣

【暑期實習】天文台暑期實習計劃即日起可報名　獲取錄每月可獲逾1萬元獎學金【附報名要求】
今日 10:29
【暑期實習】天文台暑期實習計劃即日起可報名　獲取錄每月可獲逾1萬元獎學金【附報名要求】
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【紓困措施】失業支援申請暫逾43萬人交表　今晚11時59分截止申請（附申請方法）
今日 10:54
【紓困措施】失業支援申請暫逾43萬人交表　今晚11時59分截止申請（附申請方法）
融合教育 疫情 特殊教育 設計 義工 香港 小學 SEN

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程
12:11 2022/04/11
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程