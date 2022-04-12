【提早暑假】教大為SEN學童提供50多項網上活動　部分課堂將成網上資源與公眾分享

▲ 教師帶領學生進行音樂活腦操。（教大提供）

本港第五波疫情嚴峻，全港學校提早放暑假。教大特殊學習需要與融合教育中心早前有特殊教育需要（SEN）的學生，提供50多項網上活動，逾千人報名參與。教大稍後會將部分課堂剪輯成網上資源，與公眾分享。

教大早前舉辦的「七彩暑假自學遊」，免費為SEN小學生提供網上暑假活動，為期兩星期，每節活動約40分鐘，涉及多項不同主題，包括冷知識問答、猜謎語、手作、桌遊，以至音樂活腦操、運動、唱遊學英文等，由不同專業範疇的義工導師帶領。

▲ 黃文睿在活動中與學生分享「三十六計，走為上計」的歷史故事。（教大提供）

教大5年級生黃文睿是其中一名義工導師，她主修中文教育，在活動中與學生分享「三十六計，走為上計」的歷史故事，並加入有趣問答，讓學生學習語文及日常生活危機處理的知識。中心總監冼權鋒就表示，團隊早前以問卷調查蒐集近百名家長和孩子的意見，並根據他們的意願，設計適合SEN學生的暑期活動，他說，SEN學生疫情下長期困在家，對他們的學習及社交發展影響甚大，不少家長反映希望傳統課堂以外，有一些具挑戰性、看得見成果的學習活動，幫子女「放電」。

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責任編輯：黃悅晴