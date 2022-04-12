【澳門疫情】新增2宗輸入個案　2名澳門居民香港回澳後確診

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澳門應變協調中心今日（12日）公布，2名由香港回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測呈陽性，為輸入個案。

應變協調中心指，首名人士是由香港回澳的45歲女性澳門居民，於2021年5月、6月及2022年3月共接種3劑科興滅活疫苗。第2名人士是由香港回澳的34歲女性澳門居民，於2021年8月及9月共接種2劑mRNA疫苗。兩人均否認既往感染史。

她們4月11日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陽性，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

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責任編輯：余思嵐