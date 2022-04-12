【戀講嘢】口罩小姐大爆曾跟奀星拍拖　「肥妹」李文潔替前度貼錢還債

▲ 「肥妹」李文潔（Liz）擔任《戀講野》嘉賓。

由郭嘉駿（193@ERROR）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》每集找來不同女士探討情愛問題，並以4位年輕主持的角度，討論各位對愛情的見解。

今晚（4月12日）播出的第34集，節目請來口罩小姐「肥妹」李文潔（Liz）擔任嘉賓，分享她與一位奀星的愛情經歷。

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Liz曾在6年前透過朋友認識前度A君，而A君是一名歌手，以前擁有很多粉絲，更舉行過演唱會。Liz欣賞他的才華，於是二人相識不久後便發展成戀人關係。

二人交往時，A君每日只是睡覺及飲酒，沒有努力爭取工作機會，相反Liz有很多模特兒工作，賺錢比男友多。A君見女友賺錢多，便伸手問女友要錢還債，更希望女友可以賺錢包養他。

▲ 「肥妹」李文潔的愛情經歷，令主持人大表驚訝，

二人相戀一個多月後，A君突然告訴Liz自己有一個兒子。兒子的母親是A君的粉絲，他們曾是戀人關係，但女方懷孕後兒子交由女方照顧，而A君每個月靠父母給的零用錢交兒子贍養費。

三位主持對A君「食粉絲」一事感到吃驚，193表示「食粉絲」為娛樂圈大忌，聲稱自己從未和粉絲交換過聯絡方法，因為藝人和粉絲之間應當保持距離。