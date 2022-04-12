【公屋大學生】單親港男住公屋自卑心作祟　中產女友終分手：教識我要門當戶對

▲ 大學生在公屋兼單親家庭成長感自卑，中產女友忍受不到分手收場。

拍拖結婚雙方需要磨合，價值觀相近更好，有名女大學生出身中產家庭，男友就住公屋及單親，女方及家人沒有介意，更欣賞他努力賺錢交學費，可是男方自卑心作祟，時時掛口邊「你咁有錢，都唔明我呢啲窮人嘅諗法」、「你同我都唔同」等。女友忍無可忍決定分手，有感「門當戶對」真的很重要嗎？

男友住公屋感自卑

有名女大學生於星期日（10日）在「連登討論區」發帖，標題為「前男友教識咗我揾男女朋友一定要門當戶對」，事主近日分手，原因主要是男友自卑所致。她指出「我好鍾意佢，呢一兩日都不停諗好唔好一齊翻」，可是她心想如果復合，2人價值觀依然不一樣，「唔明就係唔明」。她指出男友受出身背景影響，很介懷跟她有差距，

前男友住公屋，老豆老母離婚，自細都無點感受過父母嘅愛，我就住私樓，老豆都叫揾十幾皮，屋企人相處融洽，因為雙方家庭背景相差好大，佢會自卑。

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可是，女方及家人從來都沒有因為他住公屋、屋企無錢而討厭他，相反很欣賞他為了交學費肯去做辛苦工。可是，經過很多次吵架，女生真的無法再忍受男友那份自卑感。

成日借啲意喺度講「你咁有錢，都唔明我呢啲窮人嘅諗法」、「唉你唔會明㗎啦」、「你同我都唔同」……

有錢女堅持AA制及兼職

屬小康之家有錢的女方每次聽到男友的諷刺感不悅，二人同為大學生，都一樣覺得不夠錢花就會打工兼職，不是攤大手板問家人拎錢。

出街都會提議食平啲，堅持AA制，有咩想要想買都係自己日常零用度死慳爛慳，唔會要求父母或其他人俾額外嘅錢。

打工兼職方面，男方會跟女方比較而自卑，事主在第五波疫情前兼職有約$8,000，男方打工兼職大概$4,000至$5,000，「佢有時都會因為我揾得多過佢唔開心」。

以為女友可憐他付錢

事主有為男友著想，一直在對方立場去想，較富有的她不會全付錢，因為要守護對方自尊心，不想男友覺得自己「無鬼用！食餐飯都要女朋友俾！」，事實上曾有一次不愉快經歷，

試過啦，食個飯我請，佢都問我係咪覺得佢無錢先咁做，我有錢幫佢到時，佢咪又會覺得我睇唔起佢，覺得佢可憐先憐憫佢。

回想當男友自卑不開心時，嘗試給他信心，卻換來男友「我一直以你為榮」虛假諷刺話，女友決定放手，祝福前男友找到一個跟他一樣的女朋友，「同對方有好多common ground，唔使日日拎對方嚟做比較」。

網民︰出身窮不是問題

事主的經歷引起網民熱議，有指「木門對木門、竹門對竹門並唔係無道理」，更多網民指情侶夫妻未必一定要門當戶對，問題在於想法及上進心，「出身窮唔係問題，要人分享埋佢自卑感先係問題」，更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳