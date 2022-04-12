【暴動候判】涉於旺角暴動及缺席應訊　16歲男生認兩罪還押4月底判刑

▲ 16歲男生涉於2019年9月在旺角參與暴動，及後缺席應訊，今於區域法院承認暴動等共兩罪還押候判。資料圖片

16歲男生涉於2019年9月在旺角參與暴動及縱火被控，其後因缺席法庭聆訊而被法庭通緝，最終被捕。男生今（12日）於區域法院承認暴動及沒有按照法庭的指定歸押2罪，還押至4月26日判刑，以待索取一系列報告。控方案情指，示威者築起路障後燃燒，被告重複將物件放到火堆中，火堆其後傳出爆炸聲，被告仍投擲物品於火堆中。

被告曾俊傑（現年18歲），報稱學生），承認1項暴動罪及1項沒有按照法庭的指定歸押罪，另1項縱火罪則存檔法庭。

控罪指，被告於2019年9月22日，在旺角太子道西及彌敦道交界參與暴動，另被控於2020年4月27日，沒有合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。

控方案情指，逾百名示威者於2019年9月22日晚上8時許聚集於旺角警署外，部分示威者投擲雜物，並用鐳射筆射向警署。及至晚上10時，有示威者於太子道西交界設置路障，並開始縱火。

警方其後作出多次警告，惟連同被告在內的逾百名示威人士仍逗留在現場。有示威者將兩個玻璃樽放到被告袋中，示威者再築起路障後燃燒，被告重複將物件放到火堆中，火堆其後響起爆炸聲，惟被告仍投擲物品到火堆內。

案情指被告同時與其他人一起參與暴動，整個暴動過程中，有人分別縱火、高叫口號及以鐳射筆照向警察，示威者亦有節奏地擊打硬物，發出聲響。被告於晚上11時45分於弼街被捕，當時被搜出面罩、濾罐及黑色護甲等裝備。

被告於兩天後被控暴動及縱火兩罪，案件於九龍城裁判法院提堂，被告於9月26日獲保釋。惟被告於2020年4月27日缺席法庭聆訊，法庭遂發出通緝令。警方經調查後，於2021年5月10日在秀茂坪一單位內拘捕被告。

代表律師求情時指，被告現時了解事件的後果，對當時所作的事感到後悔。被告當時沒有勇氣自首，但被捕後決定面對後果，沒有作保釋申請。

代表律師指，案中沒有證據顯示有商店或港鐵受損，而被告亦未有對警署和警察作出損毀或傷害行為。法官將案件押後至4月26日判刑，以待索取教導所、更生中心及勞教中心報告。

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記者：梁錦麟