【美食速報】無雙酸菜魚風味粉$12個 5分鐘後即食吃辣不吃辣皆可選擇

▲ 無雙新口味「無雙酸菜魚風味粉」 登場！（圖片由無雙提供）

近年香港掀起一股酸菜魚熱潮，成為了近年受歡迎的川菜菜式之一。即日起，大家亦可以享用到「酸菜魚風味粉」，在家都可以一嚐酸菜魚粉麵！只要加入滾水5分鐘後便可享用，方便又快捷，可以一解吃酸菜魚的心癮。

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「無雙酸菜魚風味粉」設計採用三國武將，及結合卡通化與現代化設計而成。新口味可以滿足未能吃辣的人士，對於無辣不歡的人，另備有「無雙酸辣粉」及「無雙麻辣粉」可供選擇。

新口味酸菜魚風味粉微辣並有魚鮮味，麵條彈牙，還有魚味湯配搭酸菜。嚐辣愛好者可加入芝麻辣椒油，令整個麵帶有微辣，而不能吃辣的人亦可選擇不加入芝麻辣椒油。 包裝設計以藍色為主，採用「周瑜」作代表人物。

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無雙另設其他兩款口味，包括「無雙酸辣粉」及「無雙麻辣粉」，同時亦能滿足嚐辣愛好者。「無雙酸辣粉」配上花生，酸、辣、鮮、咸、香、麻六種口味混合，包裝設計以黃色寓意酸辣味，並採用三國武將之一「關羽」作代表人物。

「無雙麻辣粉」充滿麻辣的味道，麵條有嚼勁之餘，辣勁會逐漸在口内蔓延，讓人辣得過癮，包 裝設計以搶眼的紅色寓意麻辣味，並採用三國武將之一「張飛」作代表人物。

新口味「無雙酸菜魚風味粉」、「無雙酸辣粉」及「無雙麻辣粉」由即日起正式於指定超市、便利店、連鎖生活百貨及網購平台公開發售。

超市及便利店銷售點： 惠康、百佳（4月29日開始發售「無雙酸菜魚風味粉」） 及7-Eleven 連鎖生活百貨銷售點： 大生／優品360／價真棧 網購平台銷售點： HKTV Mall ／ Ztore ／ Pandamart （只售「無雙酸辣粉」及「無雙麻辣粉」） 建議零售價 ： 港幣$13 ／ 個（惠康及百佳超級市場）

港幣$14 ／ 個（7-Eleven便利店） 港幣$12 ／ 個（連鎖生活百貨及網購平台銷售點）

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責任編緝：蕭雅文