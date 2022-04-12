【特首選舉】李家超：今日將決定何時報名　形容香港沒有穩定就沒有繁榮

▲ 李家超今天到訪多個團體和政黨，介紹參選理念及方向，並爭取選票。（陳靜儀攝）

宣布參選行政長官的前政務司司長李家超，今日繼續拜訪多個選委所屬團體。他表示，今日將與競選團隊總結情況，決定何時報名。

李家超提到，他和團隊撰寫政綱時間有限，未必能在各方面做得很細緻；他同時強調，政綱中未有涵蓋的內容，並不代表他不關注，又希望大家理解。

被問到《基本法》23條立法，是否必須優先處理？李家超指，23條立法是香港的憲制責任，香港需要穩定和安全的環境，國家安全亦是其中一個範疇，形容香港沒有穩定，就沒有繁榮。他又強調，要確保本港金融系統應付挑戰及風險。

另外，今早繼續有選委到中環廣場提名表格。港區全國政協委員邱達昌指，雖然在財經方面，李家超對此不太熟悉，但認為香港財經人才濟濟，只要具強大領導能力，不太擔心會有大問題。他又希望，新任特首上場後，可解決香港貧富懸殊以及房屋等問題。

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責任編輯：胡偉明