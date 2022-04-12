【新冠肺炎】陳明恩41歲生日患手足口病　全家澳洲確診新冠肺炎

▲ 陳明恩全家確診新冠肺炎。

前TVB藝人陳明恩（Corinna）與舞蹈員丈夫Eddie 2017年結婚，2020年離開大台結束13年賓主關係，便返回澳洲誕下兒子Jaydon。

日前（4月7日）是陳明恩41歲生日，她在個人社交平台發文透露早前全家確診新冠肺炎，此外病後又患上手足口病及扁桃線發炎，幸好現在一切已康復，可以健康地慶祝生日。

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掛念香港朋友

向來是虔誠基督教徒的Corinna，表示十分幸運擁有這個特別的家庭，與完美丈夫和漂亮的兒子在一起，感謝主的祝福，並以英文留言：

我感恩所擁有健康、安全、食物、衣服、住屋和許多其他簡單的事情。 非常感謝我一生中遇見所有珍貴的人，以及我所擁有的美麗經歷。



我真的真的很希望這個世界上所有的人都平安，我希望戰爭和仇恨停止。我希望每個人都有愛、寬恕、食物、衣服和家園。最重要的是，我希望耶穌無條件的愛充滿每個人的心。

她還表示非常掛念香港的朋友，未知何時會返港探望大家呢？

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音樂舞台經驗豐富

「鬼妹仔」Corinna父母分別為紐西蘭及澳洲人，在香港土生土長。畢業於香港演藝學院，主修音樂劇，參與過不少舞台劇、音樂劇和舞蹈演出，擁有當舞蹈員、演員、司儀、模特兒、以及教授不同類型舞蹈的豐富經驗。

2007年加入TVB，首套劇集為《同事三分親》，其後大多演出為客串閒角，直到參演《老表，你好嘢！》後而為人熟識。

她曾在歌唱比賽節目《星夢傳奇》中勇奪季軍，決意勇闖樂壇，奪過新城勁爆新人王、最有前途新人獎銅獎等。

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