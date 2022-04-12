【加強執法】警方向下城門水塘行山客發口頭勸喻　向違例停泊車輛發告票

▲ （警方提供）

警方今日（12日）表示，在下城門水塘一帶加強巡邏，向一眾行山人士作出多次口頭勸喻，並向違例停泊在附近道路的車輛發出告票及警告。

沙田警區人員聯同水務署人員今日早上繼續於下城門水塘一帶加強巡邏，呼籲市民切勿進入下城門水塘範圍，以保障自身安全。



警方和水務署十分重視市民的人生安全，並再次呼籲市民不應進入水務署轄下的水塘範圍內，以免對其自身和其他人造成危險。違例者可能觸犯《水務設施條例》或《水務設施規例》，一經簡易程序定罪，違者可被罰款港元五萬元及監禁兩年。



警方同時會執行香港法例第599章《預防及控制疾病條例》中的社交距離措施及在附近道路向違例車輛發出告票等的工作。

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責任編輯：余思嵐