【疫境創業】退而不休創業賣日本食材  為香港老饕尋找刁鑽優質名物

▲ 本已退休的方國儒，創業開了 KOURMET 52 日本食材店，不經不覺已營運近 3 年，愈做愈不想言休。

方國儒從事酒店飲食業逾20 年，結識了不少日本漁農產業朋友，而自身家庭亦是賣魚為生，對經營食材買賣或鑽研美食，甚有經驗和心得。

而那時因著那些日本好友們的產品需要有好的平台引入其他地方，需要香港有熟悉的人代為幫忙。因著友情關係，本已退休的他，便開了 KOURMET 52 日本食材店，不經不覺已營運近 3 年，愈做愈不想言休。

方國儒 (Carmen)為店子起名 KOURMET 52 ，指一年有 52 個星期，每個星期都有美味伴隨之意。他強調店子真的是做到日本直送時令產品，供應期有限，並且可以因應客人的要求去找他們想要的食材。

「店子的其中一項主打王牌是野生紅鮭魚即三文魚，是開店初期有個客人說很想吃北海道的野生紅鮭魚，問我能否找到。那時即想到以前因工作緣故，在北海吃過，味道和肉質的確非一般的三文魚能相比。」

▲ 北海道野生紅鮭魚($500)：肉質扎實，呈橙紅色因含大量蝦紅素，口感較有彈性，而油份適中。以半條包裝切件，每件獨立真空包裝。(湯致遠攝)

他續道此魚每年時只能補獲一次，肉質扎實而不膩，不但具有高蛋白質，營養價值足足高出養殖三文魚的 3 倍，而大家熟悉的 Omega3 脂肪酸更是十分豐富。

於是，他本著為客人服務，計算過成本效益，再和港日兩邊的物流公司討價還價後，終讓這客人如願以償。「當條數計得掂，又覺得產品夠特別，就不妨做店子的獨家時令產品。」他解釋。

引入獨特產品

說到招牌產品，店子還有一款同樣來自北海道的酪農家鮮牛乳，「有許多人都覺得在日本當地飲牛奶是最好飲最濃味。但一回到香港飲同樣的牛奶牌子就已經差了一點，我不評論原因了。但不得不承認飲牛奶的確要新鮮才好味，而我試過這款牛奶後，完全是和當地飲的一樣新鮮。除了是百分百純鮮榨牛奶外，農場以132℃ × 1秒超高溫的消毒方式令牛奶的味道不會失真。兼可保存到最豐富的營養價值之餘，又保存到牛奶最佳的奶鮮味和絲滑口感。」

▲ 沖繩香檸產品($14-$228)：店子另一受歡迎產品，來自沖繩的香檸，是當地的超級食物。檸檬酸含量是檸檬的兩倍，有助促進新陳代謝，美容等功效。(湯致遠攝)

他坦言，當初入這款牛奶時，都有點猶豫，因其保質期短要加密運輸的次數，使成本增高，「所以我都不敢 mark up 得太高價，但客人試過後都很喜歡，說難得飲到如此濃郁奶味的牛奶，一有貨便賣清，從此又成為店子的 Best seller 了。」

▲ 福岡醬油($78 / 3年熟成、$88 / 無麩質 )：醬油廠有 167 年歷史，高身那枝是 3 年熟成醬油，味道濃郁卻不會過鹹。而另外那枝是無麩質醬油，多個好選擇。(湯致遠攝)

以服務為發展目標

別以為他好像有點不惜成本來經營店子，便是「唔憂做」，Carmen 笑說做生意那會想蝕本，解釋可能是受以前工作的影響，「過往雖說是做酒店，但最主力都是替集團大老闆搜購較私人的高級用品、禮物、食品等，使自己在用錢觀念上都變得闊綽，而且練成如何服務人的習慣。到了現在自己開店後，把服務應用到客人上，會是店子長遠的發展目標。」

他每天 8、9時便會回店工作，處理文件、貨單、回覆電郵。開店後又會在樓面幫手招呼客人，「將心比己，客人是很喜歡被記得的，而我太太在這方面的能力比我強，不少客人都是這樣變成會員熟客。」 他笑道。

▲ 香港製造有氣涼茶($15 枝) ：店子中也推廣香港製造的產品，如這些有氣涼茶，口味有菊花茶、羅漢果、薑茶和竹蔗茅根。(湯致遠攝)

開放平台助朋友

凡事親力親為的他，由 2019 年中開店至今，放假日子屈指可數，不超過兩周。經過社運到現在的第五波疫情，都是本著能做的就盡力去做，而且還有餘力去幫人。

例如店子門口位，每天擺賣的本地蔬菜，是朋友的大埔本地農莊的產品，「我任他自行發辦，總之他愛拿甚麼時令蔬菜來賣也可以。」

另外，他說自己愛吃魚翅，以前工作結識了一些資深廚師，拜託過他們幫自己烹調魚翅變成冷凍包，方便自己慢慢品嘗。但這兩年疫情令到他們失業，我便提議他們不如經營食品工場，用自己老練的廚藝來創業，製作一些花工夫時間的鮑參翅肚等高級即食冷凍包，我開放店子作他們的零售平台，真正的直營，互利互惠，大家都有得益。」

他還笑說其實是自己最想食，「有時私心也能對生意有建設性的。」

▲ 大埔朋友的有機農產品，每天在此新鮮出售。(湯致遠攝)

KOURMET 52

地址：九龍太子花園街232-242號G店

電話：6026 0819

營業時間：10:30am-7:30pm

記者：郭秀芳