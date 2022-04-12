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【恢復常態】港鐵本周五起陸續加密班次　下周二起回復至第五波疫情爆發前水平

社會 14:19 2022/04/12

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港鐵班次下周二起回復至第五波疫情爆發前水平。（資料圖片）

港鐵公司宣布，將由本星期五（15日）起逐步加強九條鐵路綫、輕鐵及港鐵巴士的服務。

班次加密後，九條鐵路綫每週班次將增加約5,200班車，繁忙時段的班次和大部分非繁忙時段的服務將回復至第五波疫情爆發前的水平。

將軍澳綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫、東鐵綫及迪士尼綫、輕鐵和港鐵巴士將由本星期五起加強周末及公眾假期的列車服務，並由下星期二（19日）起加密平日繁忙及非繁忙時段的班次。

其中，輕鐵會行駛更多雙卡車輛增加載客量；東鐵綫將於4月25日及4月30日進一步加密列車班次。

另外，為方便考生提早出門參加中學文憑試，8條鐵路綫 （將軍澳綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫及東鐵綫）將在4月22日至5月14日的考試日期間，於早上約6時至7時增加額外班次。

公司會密切留意考試日的列車服務情況，有需要時會調派後備列車加強服務。輕鐵及港鐵巴士亦會因應實際情況，於早上安排額外班次方便考生。

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責任編輯：陳梓蔚

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