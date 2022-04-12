【TOPick專訪】疫下「暑假」怎安排？　鄧家彪「父女兵」上陣訪劏房派物資

▲ 鄧家彪邀請女兒阿澄做義工派防疫包。（鄧家彪供圖）

學生提早放暑假，但礙於疫情，不能外出遊玩，亦未能參加興趣班，衞生署昨表示，長期停課，長遠會影響學生身心發展。如何安排子女突如其來的「暑假」，成了許多爸爸媽媽的頭痛事。不過，立法會議員鄧家彪早前趁著政府為全港市民派防疫包，邀請12歲女兒做義工，「父女兵」上陣，為市民送防疫包。

鄧家千金——阿澄，今年升讀中二，鄧家彪接受TOPick專訪時說，「女兒正放長假，有時間就讓她做義工，可以外出走動下，她已經打了2針，12歲，也合適，年紀再小些就未必合適。」

想女兒日後從政？ 鄧家彪：她沒興趣

收到邀請的阿澄樂意之至，跟著爸爸走訪三無大廈、唐樓、探訪劏房戶等。被問到女兒做義工後有何心得，鄧家彪引述阿澄說，「可以解悶，又可以幫人，幾好啊！」而鄧家彪希望讓阿澄知道，

「社會上仍有人很艱難，不是每個家庭都很寬裕，不是每個屋企都擺得下一張飯枱，不是每個人都可以擁有自己一間房。」

被問到是否想女兒以後也從政，鄧家彪則稱，阿澄沒興趣，又希望她先專注學業，「先讀好書，自己有能力才能幫人。」不過爲了慰勞女兒，剛剛收到首期消費券的鄧家彪即說要請女兒吃大餐。

▲ 阿澄（左二）和爸爸鄧家彪（左一）一起為市民送防疫包。（鄧家彪供圖）

落區派物資變收個案 基层問何時可上樓

第五波疫情爆發初期，亂象頻出，鄧家彪是較早主動出擊，為確診者送物資的立法會議員。第一次出動，是收到觀塘某唐樓單位的求助，單位住著3個家庭共11人，共用廚廁，有一人確診感不適，其他10人個別有不適，不敢外出，無人支援，只好集體報警要求送院，但次日有6人已分別由醫院「自行」回家等安排，惟衛生署一直沒有聯絡他們，亦沒有任何支援。

鄧家彪收到求助後，身穿整套保護衣，親自為他們送上物資。原本說好放在門口，但確診者爲了多謝他們卻打開窗和他們對話，鄧家彪笑說，「當時好驚，即刻走。」

▲ 鄧家彪首次身穿保護衣上唐樓為確診者送物資。（鄧家彪facebook圖片）

鄧家彪落區時，會在保護衣寫上姓名，市民知道他是立法會議員，就會問「幾時可以上到樓？」「點解我等了5年，都未有聲氣？」派防疫包變成收個案。鄧家彪說，仍有不少貧窮家庭缺乏抗疫物資，尤其是快測包，因為經濟問題，不想買，亦沒錢買，「有錢都想買兩餸飯先。」他說，現時共同廚廁的劏房，租金9000元一個月，但普通打工仔月薪也只是一萬多。

「對他們而言，慳得幾多得幾多，如有迫切性或老闆要求要做檢測，就跑去政府檢測中心，聲稱自己屬強檢範圍。」

隔離設施不足夠 聞染疫者瞓街感心酸

回想兩年疫情，鄧家彪說，感受最深的，是貧窮和疫症分不開，「當初沒有足夠隔離設施時，中招的人真的是瞓街，聽到心酸。」鄧家彪分享道，3月初時，有一個年輕公公確診後，即刻打電話通知太太14天不會回家，因為同住的女兒剛剛生完BB，他怕會傳染給家人。酒店貴負擔不起，因此打算在街上找地方睡。幸好當時消防處剛剛推出WhatsApp申報熱線，鄧家彪即刻幫他聯絡，免其流落街頭。

談起疫情初期的亂象，鄧家彪難忍怒氣。「記得當初在立法會質詢時，我們提出問題後，政府說有為家居檢疫者提供指引，指引？現在是要支援！」情況至政府開通熱線接收求助後，仍未有改善，「熱線就算打得通，政府都會畀議員電話市民。」鄧家彪稱，其助理試過幫街坊打熱線，說家中沒有食物，電話雖然打通了，但接線那方卻稱不屬於其部門，而是社署的，打給社署後，對方又稱已經過了6點，不能提供服務，要明天再打一次電話。「熱線24小時，服務朝九晚六，好恐怖！」鄧家彪續指，不明白為何政府可以300元一單請人送電子手環給確診者，但卻不能同時送上防疫物品，明言在疫情過後會問責，希望政府改善各自為政、為官避難的問題。

疫境生離死別 鄧家彪：收求助想幫幫不了

可以幫的盡力幫，但亦有愛莫能助的時刻。疫情嚴峻，兩地通關由近在咫尺變成遙遙無期，鄧家彪稱，大家已由盼望變成絕望，接獲的求助，都令聞者心酸，

「都是不開心的事，有人在內地的父母走咗，想見最後一面，但我們幫不了，因為內地很嚴格。」

他說，兩年間，只見過一次獲彈性處理，當時本港疫情處於非常穩定階段，有港人因身居潮州的親人離世而趕赴內地，當時獲體恤，可毋須在深圳隔離，但須由親人安排車輛，在關口接送至潮州酒店隔離，並獲准在喪禮當日前往鞠躬。「這個彈性處理，是建基於香港疫情十分穩定，以及家人可以閉環接送。」鄧家彪說，亦試過有在內地讀書的港人要考公開試，原本隔離14天，但後來因隔離期加長來不及考試而求助，「但真的幫唔到，我們都好惋惜！」言語中盡是無奈......他盼望，香港可早日走出陰霾。



▲ 阿澄是眾多義工中，年紀最小的。（鄧家彪供圖）

▲ 鄧家彪希望女兒明白社會上還有很多家庭困苦。（鄧家彪供圖）

▲ 鄧家彪協助在檢測站設置暖爐。（鄧家彪facebook圖片）

▲ 鄧家彪不時收街坊求助。（鄧家彪facebook圖片）

▲ 鄧家彪送防疫物資給的士司機。（鄧家彪facebook圖片）

▲ 鄧家彪和保安局局長鄧炳強鼓勵接種疫苗的小朋友。（鄧家彪facebook圖片）

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記者：林曉君