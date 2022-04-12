【對抗濕疹】慢性濕疹皮膚乾到裂　中醫分享護理貼士+止痕茶療

▲ 中醫分享慢性濕疹護理方法及止痕茶療

濕疹症狀不同，護理方法也不一樣。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，急性濕疹發作時，皮膚表現為紅、腫、痕癢、濕潤，一旦進入穩定期後皮膚患處會變暗紅甚至異常乾燥，甚至乾到裂。她講解慢性濕疹的症狀，並分享這階段的茶療、皮膚護理方法，以及作息和飲食的注意事項，有助減少復發機會。

最新影片推介：

慢性濕疹的成因及症狀

梁醫師表示，慢性濕疹多因為脾虛濕盛，或長期有皮疹、貧血等問題，血不足以濡養皮膚而出現乾燥、脫皮症狀。調護方案以健脾袪濕、養血潤燥、袪風止癢為原則。

慢性濕疹常見症狀如下：

皮損暗淡不紅、乾燥，滲出液少且清稀

皮膚變得肥厚，像長繭一樣

出現較多皮屑

日常護理貼士

她續指，日常生活要留意以下4項，有助護理皮膚：

出汗後及時抹走汗水

注意保濕

注意精神健康

保持充足睡眠

止痕茶療

生地赤芍蟬蛻茶

功效：止癢袪風，紓緩皮膚乾燥、痕癢等症狀。

材料：生地 15克、赤芍 10克、蟬蛻 10克

做法：

洗淨材料。在鍋中加入800至1000毫升水，用武火煮滾後，改用文火煮30分鐘。

連渣倒進保溫瓶，反覆沖泡至味淡。建議一星期飲用1至2次。

強健脾胃方法

梁醫師表示，若房間沒有抽濕機，遇上潮濕的天氣，牆壁很容易發霉、脫漆。同樣，若濕氣停聚體內便很易引發各種皮膚問題，這時做人體抽濕機——脾胃就必須啟動。對於濕疹患者，她建議如下：

避免飲食生冷

避免進補

適量運動，有助促進身體排汗

飲用以紅米、白米、生薏米調配而成的米水

為何要戒口？

她續指，在中醫角度，健康是陰陽平衡的狀態，而生病則是身體陰陽失衡，此時更需配合飲食及作息。藥食同源，適當調配飲食可加快身體功能恢復，加快痊癒。相反，吃了有補益功效的湯水，例如花膠雞湯，則會令病邪困於體內。

甚麼是發物？在中醫理論中，「發物」有助邪的意思，是指能引致舊患復發、加重新病症狀的食物。患有暗瘡、濕疹、風疹、皮膚病或容易過敏人士要避免食用。濕疹人士要避免進食動火、動風、生痰及滯氣發物。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣