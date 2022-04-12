【新冠疫苗】護士涉助他人「扮打針」案 　廉署再起訴多一名建築工人及外傭

廉政公署早前落案起訴5人涉嫌假裝完成接種新冠疫苗，以獲取疫苗接種紀錄後，今日(12日)再落案起訴其中一個涉案家庭的一名成員及其家庭傭工涉串謀欺詐。



廉署今日落案起訴建築工人廖國雄(67歲)及家庭傭工Marcelo Mary Ann Villeza(39歲)，是早前被控的被告廖凱殷的父親及家傭。連同5名早前被起訴的被告，現被控2項修訂罪名，即2項串謀欺詐罪名。各被告獲廉署准予保釋，以待明日(13日)在觀塘裁判法院答辯。



何嘉雯，34歲，註冊護士；廖凱殷，42歲，及其母親蕭杏儀，70歲，同為家庭主婦；廖凱殷父親廖國雄，及廖氏的家庭傭工Marcelo，同被控其中一項串謀欺詐罪名。



何嘉雯與來自另一個家庭的兩姊妹，鄭雅怡，30歲，及鄭斯蔚，25歲，分別為補習老師及小學教師，另被控一項串謀欺詐罪名。



因應本港2019冠狀病毒病疫情，卓健醫療服務有限公司(卓健醫療)自2022年1月中起獲政府委聘，營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心，為合資格市民接種復必泰疫苗。市民完成接種後會獲發疫苗接種紀錄。



本案發生於本年一月至二月底。案發時何嘉雯由卓健醫療委派到上述社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。卓健醫療禁止社區疫苗接種中心護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。



自2022年2月24日起，12歲或以上人士除非獲得豁免，否則須接種疫苗才能進入或身處指明處所。在2022年2月20日，即「疫苗通行證」全面實施前四天，廖氏一家三人、Marcelo及鄭氏姊妹前往上述社區疫苗接種中心並到訪何嘉雯的疫苗接種間。雖然他們沒有接種疫苗，但卻獲何嘉雯發出疫苗接種紀錄。



其中一項經修訂控罪指，何嘉雯、廖氏一家三人及Marcelo一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示廖氏一家及Marcelo均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出四人的疫苗接種記錄。



另一項經修訂控罪指，何嘉雯及鄭氏姊妹涉嫌以相類欺詐手法，一同串謀欺詐衞生署發出鄭氏二人的疫苗接種記錄。



廉署調查發現，廖凱殷及鄭雅怡為何嘉雯的友人，二人曾分別向何嘉雯表示她們擔憂接種疫苗的副作用，以及在「疫苗通行證」實施後，不能進入若干處所。六名同案被告到訪何嘉雯的疫苗接種間後，社區疫苗接種中心主管在存放已使用疫苗針筒的針箱內，起回六劑未經使用的疫苗。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。卓健醫療、衞生署及負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局在廉署調查期間提供全面協助。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒