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【港區國安法】外交部駐港公署：新聞自由非犯罪通行證　促外部勢力停止無理無聊政治表演

政治 14:50 2022/04/12

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外交部駐港公署發言人今日批評，美國國務院發言人普萊斯等政客，對港府依法執法說三道四，赤裸裸干預香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。（經濟日報資料圖片）

警方國安處昨日以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪，拘捕資深傳媒人區家麟。外交部駐港公署發言人今日批評，美國國務院發言人普萊斯等政客，對港府依法執法說三道四，赤裸裸干預香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促外部勢力立即停止無理無聊的政治表演。

外交部駐港公署發言人表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究，強調新聞自由不是違法犯罪的「通行證」，任何人以「新聞自由」之名從事危害國家安全、破壞法治和社會秩序的勾當，必將遭到法律的制裁。

發言人批評，個別外部勢力冒天下之大不韙，公然對特區警方依法執法橫加指責，明目張膽叫囂釋放違法犯罪分子，赤裸裸破壞香港法治和社會安寧，是其一貫見不得香港穩、不希望香港治的卑鄙心理作祟，是企圖打「香港牌」干涉中國內政的徒勞政治表演。

發言人重申，任何譁眾取寵的政治表演，都不會動搖中方全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心，不會阻擋香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢，敦促個別政客認清大勢、改弦更張，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

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責任編輯：胡偉明

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