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【李家超參選特首】競選辦委任陳清霞為選舉代理人　可代候選人進行與選舉有關事情

政治 14:49 2022/04/12

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競選辦主任譚耀宗、參選人李家超、選舉代理人陳清霞（左至右）。

日前宣布參選特首選舉的前政務司司長李家超，其競選團隊昨日宣布委任競選辦副主任陳清霞為選舉代理人。

陳清霞為香港執業律師、身兼港區全國政協委員、香港友好協進會副會長。根據行政長官選舉規例，該選舉代理人可以代表候選人，進行一切本人身為候選人可合法進行與選舉有關的事情。然而，部份特別情況除外，包括作出聲明、撤銷選舉代理人或選舉開支代理人的委任、作為獲提名的候選人而在提名表格上簽署等。

李家超昨日展開競選工程，一天內會見10個政黨及團體拉票，陳清霞亦全程陪伴在則。

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責任編輯：陳葆琳

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