【思考人生】人生先學曉不難為自己 利嘉敏：經常跟別人比較的人很難快樂

我的人生上半場，一直是個「忙」字，後來一場病，手放開再看世界，發現比以往看到的，立體很多。人生下半場，重新排序，現在健康第一、快樂緊隨。一個人若成世人都讓自己活得不開心，此乃個人選擇，實不知要多麼跟自己過不去，才會把快樂拒諸門外。

人生下半場，先學曉不難為自己，然後再發掘如何讓自己快樂，至少我的希望是：每天、每年、延伸至餘生，快樂的比例是多過不快樂。我的快樂心得：可以唔用腦時絕對唔用。首先，工作加上日常生活必須處理的問題，已經非常虛耗腦細胞。那些芝麻綠豆繁瑣事，要不爽快解決、要不直情不用理會，根本無必要死諗爛諗，大「腦」小用，浪費quota。不相干或不值得的人還花腦汁去朝思暮想，想對方為何這樣那樣對自己、記着對方某年某月說過的話？那是枉費了珍貴的腦細胞。

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因此，現在除了工作和必要處理的事情外，我會盡量關掉腦袋。被稱為台灣公關教母的世紀奧美公關創辦人丁菱娟這樣說：「頭腦最會做的三件事就是：判斷、比較、放大。」人最易因一己假設或喜惡，作出先入為主的判斷，而那判斷又反過來深化一己喜惡，形成內循環的狹隘世界觀。

世界小，心難寬。經常跟別人比較的人，眼光永遠放在人有我無的地方上，然後猛問：「點解咁唔公平？」又或好勝到事事只想着「如何贏甚至贏晒」？也是很難快樂的。將有瑕疵的事情、人的缺點、負面的事、自己的情緒或委屈放大，容易心胸狹窄不快樂。

頭腦制約了心靈，就是不快樂的因由。快樂是甚麼？「心」要「開」。老是在想不應或不值得想的事，奔波腦袋之餘、心又憋着，是一種錯過。錯過甚麼？錯過看花怎開、早上鳥兒怎叫、小孩怎笑、陽光怎樣溫暖、夕陽晚霞怎樣美麗、善良的人如何守住善良、愛要如何經歷、人間如何有情、生命如何變得有趣等。錯過人生，人生還剩下甚麼？一行禪師說：「修習，就是停止奔波，察覺當下生命中所有美好的事情。」是用心，不是用腦。人生上半場，用腦打拼；人生下半場，日子不再無限，我學習用心感受。讓心靠近自己，你將會發現，世界和自己原來可以更可愛。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「別錯過」

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