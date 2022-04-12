【逃避VS面對】初中逢周一有測驗想過詐病　鄭丹瑞慶幸沒逃避：讓我學習面對挑戰

▲ 鄭丹瑞：「如果選擇逃避，今天，我就甚麼都不是了。」

就讀的小學就在家附近，走十分鐘的路便到，很方便；升上中學，先要乘搭巴士到碼頭，再搭小輪過港島，然後又轉乘巴士，起碼要用上一個小時才到學校。由近到遠、由小學升中學，一切都不習慣，尤其是班主任開宗明義告訴我們：「接下來逢星期一，我們都有一個Monday Test。」

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從此之後，每到星期日，壓力就來了，總是在想用個甚麼藉口，可以逃避這個令人望而生畏的Monday Test？想過詐病，但因為告病假需要父母簽名，告完病假之後，又需要醫生紙證明，實在是不可能的任務！每個星期日都想方設法逃避，而每個星期一的早上，都只能乖乖面對。最後，中一那年，就在想逃避終於面對的周而復始情況下，安然度過了。

慶幸自己當時沒有逃避，事後回想，原來，每完成一次Monday Test，就是讓我學習如何面對挑戰。入行做電台音樂節目主持，卻因為缺乏天份，經常被上司「照肺」。有一陣子，對自己完全失去信心，一想起明天又要開咪做節目，做完又會被上司責罵，就感到相當沮喪，「逃避」兩個字，又再浮現我眼前：「不如請病假！」幾番掙扎，最後還是硬着頭皮，走入直播室。

事後回想，在咪前每講錯一句說話、播錯一首歌、上司的每一句責罵，都為我日後能製作出經典節目，鋪下一條碎石路。如果選擇逃避，今天，我就甚麼都不是了。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「逃避與面對」

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撰文 : 鄭丹瑞