【疫下考試】調查指逾6成受訪考生有嚴重或中度情緒困擾　社工建議家人應多加鼓勵子女

▲ 調查：逾六成 DSE 考生現情緒困擾（資料圖片）

根據香港中華基督教青年會調查發現，發現逾六成受訪考生有嚴重或中度情緒困擾，主要壓力來源來自考試成績、家人的期望或疫情對考試造成的影響，及與朋輩之間的比較等，近6成人稱會向朋友求助。社工建議朋輩間互相扶持，家人應在平時多加鼓勵。

「青年會」）在今年1月至2月間進行「中學文憑試考生精神健康狀況調查研究」，訪問了543位應屆中學文憑試（DSE）考生。調查結果發現，有64.7%的受訪考生出現嚴重或中度情緒困擾，當中有 44.8%受訪學生屬於有嚴重情緒困擾類別，19.9%屬有中度情緒困擾類別；而輕微情緒困擾和沒有情緒困擾分別有21.9%和13.4%。

而就受訪考生主要的壓力來源，有92.3%表示是來自考試成績，約一半表示來自家人的期望或疫情對考試造成的影響、46.4%表示與朋輩之間的比較、33.7%表示學校或老師的期望。

若遇到情緒問題，有接近6成受訪考生稱會向朋友求助，向家人求助的佔3成，但表示會尋求專業人士幫忙的只有13.6%。值得注意的是，有逾3成表示不會尋求任何協助。對於能獲大學聯招辦法（JUPAS）取錄資格的信心上，有一半受訪考生表示信心只是「一半半」，有 17.7%表示「有信心」及「非常有信心」， 有 27.7%表示「沒有信心」及「非常沒有信心」。

負責統籌是次調查的研究主任何新滿指，可見若考生的情緒狀態較差，考試信心也相對較低。青年會執行幹事（註冊社工）許繹標心理學博士稱，家人以平常態度對待考生便可，不用刻意時常提著考試這話題，又勉勵考生「DSE 只是人生一站，只是其中一個升大學的方法」。

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責任編輯：余思嵐