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【抗疫支援】大家樂與鄰舍輔導會合作推食物援助計劃　合資格基層人士可憑咭換飯餐

社會 15:41 2022/04/12

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「大家開飯」計劃今日起開展。（大家樂提供）

第五波疫情嚴峻，為各行各業帶來強烈衝擊，不少基層人士生計受到嚴重影響。大家樂集團有限公司今日（12日）宣布，啟動「大家開飯」食物援助計劃，與鄰舍輔導會合作，其網絡下合資格人士，可兌換飯餐，每名受資助人士涉4,000元，料約3,000人可受惠。

大家樂指，計劃支援面對即時經濟困難家庭、失業及低收入人士。每名合資格人士可於8星期內，憑「開飯咭」到大家樂快餐分店兌換飯餐，獲援助金額為港幣4,000 元。計劃將於今年5月至下年2月，分五階段提供資助，料首年資助總額達1,200萬。 「大家開飯」計劃目前只接受鄰舍輔導會網絡下合資格人士申請，不設全新登記。有關計劃詳情，可按此瀏覽網站。

合資格人士將獲發「開飯咭」。（大家樂提供）

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，面對疫情帶來的種種挑戰，希望為基層提供適切支援，相信食物援助可即時減輕受助人的經濟壓力；而在餐款選擇方面我們亦提供彈性安排，讓他們自由選擇心儀食品。梁可婷指，將研究進一步拓展項目規模，未來會讓公眾參與認購飯餐，並擴大受眾層面，邀請不同社福機構參與。

鄰舍輔導會主席嚴元浩感謝大家樂集團慷慨資助，又說第五波疫情導致不少基層人士失業或就業不足，相信計劃可以為不同時期遇到困難的服務使用者提供支援， 解決他們的基本需要外，亦能大幅紓緩他們沉重的經濟壓力。

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責任編輯：黃悅晴

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