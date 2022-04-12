【抗疫支援】Lalamove 聯同逾百名司機支援社福機構　將針對中小企推優惠措施

▲ Lalamove 聯同過百司機運送15萬件防疫物資至社福機構。（Lalamove提供圖片）

疫情之下，不少基層人士對抗疫物資的需求增加。送貨平台Lalamove 於今年2月18日時宣布豁免社福機構物流費用後，已聯同過百司機伙伴，為近200個社福機構，將逾15萬件防疫物資包括快速測試包、口罩和日常必需品等，送至76,600名院舍、獨居長者、低收入或單親家庭、露宿者、醫護人士及外傭等有需要人士。

除了抗疫用品或生活必需品，Lalamove 亦為香港明愛送遞特殊教育需要學童的「提早暑假」活動物資，讓他們可以居家娛樂和學習，並參與網上活動。而香港明愛亦委託 Lalamove 向家長上門派遞身心靈抗疫包和保鮮花，希望在疫情期間為他們傳遞正能量。

Lalamove 創辦人及行政總裁周勝馥表示，儘管第五波疫情嚴峻，Lalamove 團隊仍不遺餘力， 自疫情爆發便透過『Deliver Care』計劃，透過不同渠道全力支援受影響的中小企及社福機構，以龐大物流網絡同心抗疫、連繫社區。

感謝緊守崗位的 Lalamove 團隊和司機夥伴，大家一呼萬應，齊心以行動傳遞關懷，讓有需要人士得到適切援助，攜手走過疫情。

此外，不少中小企在疫情期間，生意面臨重大壓力。Lalamove 將推出更多措施，針對多個行業的中小企度身打造獨家優惠， 協助他們重整旗鼓，把握商機。 其中，「Lalamove 撐你撐中小企」計劃至今為 170 家中小企作免費宣傳，藉 Lalamove 平台和其他宣傳 渠道，透過網絡宣傳為各中小企拓展新客源、開拓新商機。

是次計劃亦有助中小企建構人脈網絡，透過 Lalamove 平台結識更多潛在商業合作夥伴，進一步拓展業務，互惠互利。參與的亦包括由咖啡店轉戰咖啡豆零售的 Rias Coffee Roastery Lab，透過有關計劃下，其銷售額上升15%；而售賣營養飯盒的 Nosh 亦利用 Lalamove 定時運送餐點至偏遠地區，解決疫情下物流不穩的煩惱。

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責任編輯：郭詩詩