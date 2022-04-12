【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】

本港疫情持續回落，今日（12日）新增1,433宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

【16:55】預料約800宗個案經由全民自願快速檢測找出

張竹君指，預料約800宗個案經由全民自願快速檢測找出。在最近數日呈報的1696宗快測陽性個案中，其中一半無病徵，相信是透過自願檢測找到個案。

【16:45】張竹君指打針不可以與做快測相提並論

教育局要求教職員及學生復課後，每日上學都須於當天早上進行快速抗原測試。張竹君指，打針主要是防重症及死亡，因有專家指小童感染後或出現炎症，故鼓勵小朋友打針。惟數字分析顯示有否打針感染機會相差不遠，故打針不可以與做快測相提並論，因快測目的是為免在學校引起爆發。

【16:40】家屬可探訪臨終新冠病人

李立業指，當局將推出恩恤探訪安排，指理解家屬希望探訪危急病人及臨終新冠病人。公院會按家屬意願安排探訪，探訪者要提供24小時快測陰性結果，或探訪後即時進行測試，他們要進行防疫措施，包括清潔隻手、配戴防護裝備、探訪後須7天醫學監察、掃安心出行。詳情即看：【下一頁】

【16:35】過去24小時再多52名染疫病人離世

醫院管理局現時有9222名病人留醫，昨日呈報多5名病人情況危殆。而昨日（11日）有52名染疫病人死亡，涉29男23女，年齡介乎47至106歲，包括2名較年輕病人；另呈報多7宗滯後個案。詳情即看：【下一頁】

【16:30】今日新增1,433宗確診個案

今日（12日）新增1,433宗確診個案，包括735宗核酸檢測及698宗快速檢測個案，當中13宗是輸入個案，第五波疫情累計約118.3萬宗確診。今日沒有新增有院舍出現爆發，另有再多59宗死亡個案，累計今波有8,614宗死亡個案。

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記者：TOPick 港聞組