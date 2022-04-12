【減肥大作戰】爸爸患糖尿病大腸癌病逝響警號　198磅女生靠飲食運動8個月減83磅

▲ 台灣一名女生曾重198磅，最近在網上分享減肥的勵志經歷。

減肥是不少女士的終身事業。台灣一名曾重90公斤（約198磅）的女生，最近在網上分享減肥的勵志經歷。她表示自少胖到大，因肥胖影響健康，加上眼見爸爸因糖尿病跟大腸癌而離世，令她下定決心透過飲食控制跟運動在8個月內減去38公斤（約83.6磅），重拾健康。

最新影片：

據Facebook群組「爆瘦公社」，台灣一名女網民周日（10日）發帖，表示自己剛過完生日，想要好好紀錄一下曾經的自己和現在的自己。

她分享，自己是一個從小胖到大又很喜歡吃東西的人，完全不戒口，也沒有食物不吃，最高峰時體重達「人生巔峰90公斤」，體脂肪50%，褲子只能買4XL，而牛仔褲大腿內側位置還會被磨破。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

後來，她因為身體實在太差而一直生病，加上爸爸因為糖尿病跟大腸癌離世，令她下定決心，開始學習飲食控制跟運動。剛開始減肥時，她直言「真的很辛苦也很痛苦，運動累得要死」，也不能吃以前最愛吃的食物，但她依然堅持，最後花了8個月減了38公斤，體脂肪回落至25%，成為她有印象以來最瘦的自己。

在減肥過程中，她一直堅持運動，令她喜歡上流汗的感覺，她也表示自己從一個以前完全不運動的人，變成了現在只要一天不動，就覺得全身不對勁的人。她亦透露自己有去學泰拳，發現身體真的是一直在進化。最後她亦勉勵網民一起變健康：

必須說，美這件事，本來就不能用高矮胖瘦來評斷，但不論高矮胖瘦，健康才是最重要的！愛自己才是最重要的，我很喜歡現在的自己，也希望大家可以一起變健康！

帖文引來逾萬網民點讚，不少人留言大讚「好厲害」、「太強了」、「好勵志」，也有網民留言稱從照片看不像同一個人：「這不是同一個人啊」點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣