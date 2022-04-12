  • 26°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】爸爸患糖尿病大腸癌病逝響警號　198磅女生靠飲食運動8個月減83磅

保健美顏 18:20 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

台灣一名女生曾重198磅，最近在網上分享減肥的勵志經歷。

減肥是不少女士的終身事業。台灣一名曾重90公斤（約198磅）的女生，最近在網上分享減肥的勵志經歷。她表示自少胖到大，因肥胖影響健康，加上眼見爸爸因糖尿病跟大腸癌而離世，令她下定決心透過飲食控制跟運動在8個月內減去38公斤（約83.6磅），重拾健康。

最新影片：

據Facebook群組「爆瘦公社」，台灣一名女網民周日（10日）發帖，表示自己剛過完生日，想要好好紀錄一下曾經的自己和現在的自己。

她分享，自己是一個從小胖到大又很喜歡吃東西的人，完全不戒口，也沒有食物不吃，最高峰時體重達「人生巔峰90公斤」，體脂肪50%，褲子只能買4XL，而牛仔褲大腿內側位置還會被磨破。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

後來，她因為身體實在太差而一直生病，加上爸爸因為糖尿病跟大腸癌離世，令她下定決心，開始學習飲食控制跟運動。剛開始減肥時，她直言「真的很辛苦也很痛苦，運動累得要死」，也不能吃以前最愛吃的食物，但她依然堅持，最後花了8個月減了38公斤，體脂肪回落至25%，成為她有印象以來最瘦的自己。

在減肥過程中，她一直堅持運動，令她喜歡上流汗的感覺，她也表示自己從一個以前完全不運動的人，變成了現在只要一天不動，就覺得全身不對勁的人。她亦透露自己有去學泰拳，發現身體真的是一直在進化。最後她亦勉勵網民一起變健康：

必須說，美這件事，本來就不能用高矮胖瘦來評斷，但不論高矮胖瘦，健康才是最重要的！愛自己才是最重要的，我很喜歡現在的自己，也希望大家可以一起變健康！

帖文引來逾萬網民點讚，不少人留言大讚「好厲害」、「太強了」、「好勵志」，也有網民留言稱從照片看不像同一個人：「這不是同一個人啊」點擊睇更多留言：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】《東張》梁麗翹產後走樣受負評　靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅
16:10 2021/03/12
【減肥大作戰】《東張》梁麗翹產後走樣受負評　靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷
11:26 2022/03/23
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷
【減肥大作戰】居家抗疫體形變肥磅數急增　中醫教6招無痛式消脂減肥【附消脂食物】
今日 11:28
【減肥大作戰】居家抗疫體形變肥磅數急增　中醫教6招無痛式消脂減肥【附消脂食物】

你可能感興趣

【減肥大作戰】《東張》梁麗翹產後走樣受負評　靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅
16:10 2021/03/12
【減肥大作戰】《東張》梁麗翹產後走樣受負評　靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷
11:26 2022/03/23
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷
【減肥大作戰】居家抗疫體形變肥磅數急增　中醫教6招無痛式消脂減肥【附消脂食物】
今日 11:28
【減肥大作戰】居家抗疫體形變肥磅數急增　中醫教6招無痛式消脂減肥【附消脂食物】
健康養生 健康問題 Keep Fit 減肥 肥胖 健康美容 正能量 運動 糖尿病 大腸癌

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅