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【復課】兒童權利委員指未打針學童上課已做快測　應可參與課外非學術活動

社會 16:04 2022/04/12

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全港學校將於復活節假期後分階段復課。（經濟日報資料圖片）

全港學校將於復活節假期後分階段復課，其中小學最遲於5月3日、中學最遲5月10日全校恢復半天面授課，師生每日回校前均要進行快速測試。香港兒童權利委員會今日（12日）發聲明表示，欣喜學校將分階段復課，但不贊同港府不讓未接種疫苗的學生參與非學術活動。

兒童權利委員會指，學生已經每天進行快速檢測，並獲陰性結果才可上課，而非學術活動，如體育、音樂、吹奏樂器等，對兒童發展至關重要，是教育不可分割的一部分，因此認為未打針學童理應與其他學生一樣，享有參與一切學校活動的權利。

兒童權利委員會提到，世界衛生組織亦沒有把接種疫苗，作為學生上學及接受教育的前設。委員會認為，疫情對兒童教育造成災難性的破壞，港府必須確保每一位學童能夠重返校園並享有平等的教育權利，希望當局能以一切方法接觸學童和家長，解釋接種新冠疫苗的事宜，並了解他們的憂慮，亦希望日後隨著確診數字回落，可以逐漸減少師生快測次數。

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責任編輯：黃悅晴

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