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《月球隕落》今日搶閘開賣　成今波疫情後首套預售電影

娛樂 16:09 2022/04/12

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《月球隕落》

第5波疫情爆發後，因應防疫條例，戲院於年初被勒令停業至4月20日，關閉超過100天，是疫情以來關閉最久的一次。

根據政府將於4月21日逐步放寬社交距離措施，預計戲院亦可以解封重開。雖然一切未落實，在今日（4月12日），百老匯院線已突發搶先預售荷里活電影《月球隕落》（Moonfall）的戲票。

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此片由金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）及《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列的柏德烈韋遜（Patrick Wilson）主演，講述月球離奇脫軌，全速撞向地球，引發海嘯、地震等毀滅性破壞，面臨世界末日之際，太空團隊決定闖入月球與外星力量奮力一戰。

片商表示因為該片陸續在世界各地早已上映，並奪多地開畫票房冠軍，所以決定今日起突發搶先開賣《月球隕落》少量戲票。

《月球隕落》

戲院票房大跌

此外，百老匯院線發新聞稿表示，面對疫情爆發以來，截至4月20日，香港的戲院多次被封，共關閉了266天，指出縱觀全球，包括歐、美、日、韓及中國內地等地的戲院，均沒有像香港般被勒令關閉如此之久。

同時表示疫情對票房的打擊相當大，對比起2019年的19億票房，2020年疫情期間戲院被勒令關閉114天的情況下，全年票房暴跌至不足3成，只有約5億。到2021年，戲院被勒令關閉48天，票房只有2019年的約6成，約12億票房。

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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