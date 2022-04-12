【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金

▲ 黃婉華（Franchesca）於TVB劇《金宵大廈2》內飾演菲律賓籍姐姐Louisa。

TVB劇《金宵大廈2》在今晚（4月12日）播出新單元「姐姐」，在劇中的菲律賓工人姐姐由黃婉華（Franchesca）飾演，這張陌生臉孔為觀眾帶來新鮮感。

其實黃婉華是香港人，雖然電視觀眾對她很陌生，但這位自由身演員黃婉華來頭不小，於加拿大的大學畢業後回港，在香港演藝學院戲劇學院（APA）修讀戲劇，成續優異的她先後多次獲得獎學金，實力非凡。

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初演外國人

黃婉華於《金宵大廈2》飾演菲律賓籍姐姐Louisa，她接受TOPick訪問表示，接下角色時既興奮又開心：「不是有很多機會讓自己去飾演另一國籍的人。我的膚色較黑，外出時經常被當作是菲律賓姐姐，所以完全沒問題。」

她續說：「這個角色有很大挑戰性，她並非是個一般的工人姐姐，不論是過去或現在發生在這家庭內的事、她心理及生理上的變化，這是很好玩。對演員來說，演後會有很大挑戰性和滿足感。」

原來監製《金宵大廈2》葉鎮輝（阿細）當初是透過電郵方式聯絡及邀約黃婉華接受面試，她笑言：「起初曾以為監製的Email是詐騙Email，之後才發現原來是真的。」

她很多謝監製阿細和編審羅佩清：「很多謝給了我這個機會，至今也不知道他（監製）是如何得悉黃婉華的存在。我之前沒接觸過電視，很多謝他們的信任，給我這重要及有挑戰性的角色，他們從沒質疑並相信我，令我對自己更有信心，去相信自己過去所學習的，並放在演出內。」

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苦練菲律賓語

跟《金宵大廈2》其他單元一樣，「姐姐」會分成上、下兩集播出，黃婉華認為：「在短短兩集內將Louisa的轉變演出來，如何令人相信我就是菲律賓姐姐，而非扮一個菲律賓姐姐，作為一個演員的追求是希望演得真和似，希望觀眾會接受這角色。」

黃婉華坦言：「一收到劇本後便很緊張，Louisa所說的話是帶菲律賓口音的廣東話和英文，我訪問了不同的菲律賓姐姐，包括家中的姐姐，還有一次星期日在咖啡店內練習時，跟兩位菲律賓姐姐以菲律賓語對話。」

她又謂：「她們很好，更給了我電話表示我可找她們練習。」經過不斷努力練習後，黃婉華的菲律賓語進步神速。

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屢獲獎學金

黃婉華在香港成長之後往加拿大，她在2012年畢業於加拿大卡加里大學，獲市場學學士學位。在2019年，主修表演的她畢業於香港演藝學院戲劇學院，獲戲劇藝術學士（榮譽）學位。

熱愛演戲的黃婉華憑着努力曾三度獲得「滙豐香港獎學金」、「積家獎學基金」、「傑出演員獎——我自在江湖」、「學院獎——傑出學生獎」及「校長獎——學生優秀大獎」等獎項。

除參與多個舞台劇、電影及配音等演出工作外，更醉心於戲劇教育工作，致力透過多元化戲劇互動，鼓勵兒童及青少年突破自我，啟發他們的潛能。

記者：梁樂欣、陳淑霖