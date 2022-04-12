【特首民望】民研：林鄭月娥最新評分為33.4分　宣布不連任後上升6.8分

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥宣布不尋求連任後，評分較上月顯著上升6.8分，最新評分為33.4分，惟有31%人給予林鄭月娥0分；支持率淨值微升2個百分點，至負65個百分點，當中13%人表示支持，反對則有78%。

林鄭月娥在本月4日宣布不連任，香港民意研究所同日起至本月7日期間，成功以隨機抽樣電話方式，訪問1,014名18歲或以上香港居民。

另外，最新調查顯示，5項核心社會指標的評分全線向上，由高至低分別是「自由」、「法治」、「安定」、

「繁榮」和「民主」，得分依次為5.34、5.14、5.06、4.93和4.51分。

其中，「法治」創2019年5月以來新高，「自由」及「民主」則創2020年4月以來新高。

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責任編輯：胡偉明