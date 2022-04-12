  • 29°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 17:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死亡個案】再多59名染疫者離世　5人危殆16人嚴重

社會 16:36 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

本港疫情持續回落。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

張竹君指，在死亡個案方面，再多59宗死亡個案，另有5人危殆及16人嚴重，令今波疫情累計死亡個案逾8千宗。

李立業指，昨天52宗呈報死亡個案，年齡47至106歲，29宗來自院舍，29人未接種疫苗，15人已打 1針， 8人已打2針。另5人危殆為2男3女，年齡63至89歲，其中3人無疫苗紀錄。

有兩名染疫年輕病人離世，包括47歲女病人有長期病患，無打針，有癌症，3月29日求診時抽筋，檢測呈陽性，3月26日測試呈陰性，但病情持續惡化，4月離世。另一名51歲女智障病人死亡，住院舍，有免疫力問題，無打疫苗，4月1日到指定診所求醫，當時血含氧量低、咳嗽，轉聯合醫院急症室，4月2日需要插喉，病情持續惡化後離世。

李立業稱，7名85至98歲婦人死亡，屬滯後個案。

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
今日 16:42
【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
【特首民望】民研：林鄭月娥最新評分為33.4分　宣布不連任後上升6.8分
今日 16:20
【特首民望】民研：林鄭月娥最新評分為33.4分　宣布不連任後上升6.8分

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
今日 16:42
【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
【特首民望】民研：林鄭月娥最新評分為33.4分　宣布不連任後上升6.8分
今日 16:20
【特首民望】民研：林鄭月娥最新評分為33.4分　宣布不連任後上升6.8分
衞生署 院舍 濕疹 長期病 癌症 香港 行政 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅