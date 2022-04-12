【死亡個案】再多59名染疫者離世　5人危殆16人嚴重

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

本港疫情持續回落。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

張竹君指，在死亡個案方面，再多59宗死亡個案，另有5人危殆及16人嚴重，令今波疫情累計死亡個案逾8千宗。

李立業指，昨天52宗呈報死亡個案，年齡47至106歲，29宗來自院舍，29人未接種疫苗，15人已打 1針， 8人已打2針。另5人危殆為2男3女，年齡63至89歲，其中3人無疫苗紀錄。

有兩名染疫年輕病人離世，包括47歲女病人有長期病患，無打針，有癌症，3月29日求診時抽筋，檢測呈陽性，3月26日測試呈陰性，但病情持續惡化，4月離世。另一名51歲女智障病人死亡，住院舍，有免疫力問題，無打疫苗，4月1日到指定診所求醫，當時血含氧量低、咳嗽，轉聯合醫院急症室，4月2日需要插喉，病情持續惡化後離世。

李立業稱，7名85至98歲婦人死亡，屬滯後個案。

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記者：余思嵐